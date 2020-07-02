وزير السياحة والآثار يرد.. لماذا قفزت ميزانية ترميم قصر البارون إلى 175 مليون جنيه؟

محمد اسماعيل - القاهرة - أكد الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، أن سر ارتفاع تكلفة ترميم قصر البارون من 100 مليون جنيه إلى 175 مليون جنيه، يعود إلى إنشاء سور جديد خارج القصر.
وقال العناني، على هامش إعادة افتتاح المتحف المصري بالتحرير: عندما تفقدت قصر البارون قبل الافتتاح وجدت أن التطوير لم يشمل السور الخارجي وأنا أرغب في عمل أنشطة تحقق أرباحا مالية، لأن الأموال التي أنفقناها على تطوير القصر لن تأتي من تذاكر القصر التي تبلغ 20 جنيها للزائر المصري.
وتابع العناني: قررت إقامة حفلات وفعاليات مسائية في حديقة القصر، لا تمتد إلى داخله حرصاً عليه، وهو ما دعانا إلى تطوير السور الخارجي.
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