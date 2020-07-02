شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «خطة النواب»: حصلنا على 8 مليارات دولار من صندوق النقد لتعويض خسائر كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الدولة فقدت 125 مليار جنيه من دخلها خلال فترة أزمة فيروس كورونا المستجدّ، مشيرًا إلى أن مشروع القانون الخاص باستقطاع 1% من إجمالي المرتب الذي وافقت عليه اللجنة، الأربعاء، من المقرر أن يبدأ تطبيقه يوليو الجاري.

أضاف «عمر» في مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر على فضائية «إم بي سي مصر»، أن القانون الخاص باستقطاع 1% من إجمالي المرتب لا يُطبق على من يكون راتبه 2000 جنيه أو أقل.

وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنه في حالة انتهاء جائحة كورونا في أي وقت وعودة الاقتصاد إلى طبيعته يُمكن لمجلس الوزراء إلغاء هذا القانون.

وكشف «عمر» عن إجمالي ما حصلت عليه مصر من صندوق النقد الدولي، قائلًا: «حصلنا على 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي لتعويض ما فقدناه من دخل السياحة وتحويلات المصريين في الخارج».

وأشار «عمر» إلى أن مشروع القانون الخاص بزيادة الرسوم على «راديو السيارة» إلى 100 جنيه، مؤكدًا أن المبلغ سيتم تحصيله عند قيام مالك السيارة بتجديد رخصتها.

Advertisements