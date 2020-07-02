شكرا لقرائتكم خبر عن احتفالات في الأقصر وأسوان لفتح المناطق الأثرية.. وإجراءات مشددة و4 أمتار أمام شباك التذاكر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سادت حالة من الفرحة بين جموع العاملين بمجال السياحة في الأقصر وأسوان، بعد أن أنهت الفنادق والمناطق الأثرية بالمحافظتين، استعداداتها لبدء عودة الحركة السياحية وتجهيز المواقع الأثرية، لإعادة الافتتاح من جديد بعد 100 يوم غلق بسبب كورونا.

في الأقصر، استقبلت معابد الكرنك أول زيارة لسياح ومصريين بعد قرار فتح أبواب 4 مواقع أثرية، عقب غلق دام أكثر من 100 يوم بسبب جائحة كورونا، حيث زارت سائحة أجنبية مقيمة بمصر معبدالكرنك، فضلا عن سائحين فرنسيين، للاستمتاع بسحر الحضارة الفرعونية، وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة.

وسادت حالة من الفرحة بين العاملين في المناطق الأثرية، بعد فتح المعابد، وعودة الحياة إلى أغلب الأنشطة، وتخفيض عدد ساعات حظر التجوال، حيث تم الاستقرار على فتح هذه المواقع مع تخفيض رسوم السياح الأجانب بنسبة 50% من رسوم الدخول.

وأشاد رجال القطاع السياحى بقرارات الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، لدعم المنظومة والقطاع السياحى والمتمثلة في فتح معابد الأقصر والكرنك ووادى الملوك والدير البحرى، اعتباراً من الأربعاء، وتخفيض رسوم الدخول للأجانب في المزارات السياحية بنسبة 50% حتى نهاية أكتوبر المقبل مع تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وأشار المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، إلى التنسيق مع الجهات المختصة بتسخير كافة الجهود والأنشطة لعودة النشاط بالتزامن مع خطة تطبيق الإجراءات الوقائية بما يسهم في إعادة تشغيل العمالة غير المنتظمة في قطاع السياحة، لافتا إلى ضرورة وضع قائمة بأولويات مطالب واحتياجات القطاع لرفعها إلى الجهات المختصة.

وفى أسوان، تم تنفيذ حزمة من الإجراءات الوقائية والاحترازية التي سيتم تطبيقها على العاملين والزائرين والوفود السياحية أثناء زيارتها للمزارات والمناطق الأثرية.

وقال الدكتور عبدالمنعم سعيد، مدير عام آثار أسوان والنوبة، إنه تم اتخاذ إجراءات مشددة بجميع المناطق الأثرية والمعابد لاستقبال الزائرين وسط متابعة من وزير الآثار وأمين المجلس الأعلى للآثار، لافتا إلى أنه سيتم إجراء أعمال التطهير والتعقيم للجميع سواء الزائرين والعاملين أثناء الدخول والخروج وقياس درجة حرارة من خلال جهاز الكشف الحرارى واستبعاد أي حالة يثبت تعرضها لأى ارتفاع في درجة الحرارة حتى لو كان طفيفا.

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وأوضح أنه سيتم وضع ملصقات على الأرض لتحديد أماكن الوقوف مع ترك مسافة 4 أمتار بين كل زائر وآخر أمام شباك حجز التذاكر، مضيفا أنه بالنسبة للأماكن الأثرية المغلقة سيتم السماح بتواجد ما لا يزيد على 15 زائرا بحد أقصى، على أن يتم الدخول بمجموعات داخل الأثر لا تزيد على 5 أفراد، مع إلزام كل سائح عن طريق الشركة السياحية بارتداء الكمامة، وإلزام جميع العاملين بالآثار على ارتداء الكمامة مع توفير كميات الكلور والكحول اللازمة للتعقيم والتطهير وارتداء القفازات لكل من يتعامل مع النقود، مع المتابعة والتفتيش على عروض الصوت والضوء مساء بالمعابد للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وأشار إلى أنه تم تنفيذ مشروع تطوير عملاق لمنطقتى آثار عمدا والسبوع، لتحسين الخدمات المقدمة للزوار وتوفير معيشة ملائمة للعاملين ومأموريات الترميم، حيث تم تطوير الاستراحات والمكاتب والإضاءة لتعمل بالطاقة الشمسية، وتمهيد المدقات بين المعابد، حيث تم التعاقد على عربات جولف، لنقل السائحين بين المزارات والمناطق الأثرية.