شكرا لقرائتكم خبر عن نقل تجربة «التأمين الصحي الشامل» من بورسعيد إلى الأقصر قريبًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اجتمعت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، مع أعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية وبحضور عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، وممثلين عن مقدمى الخدمة الصحية بالهيئة، بالتزامن مع احتفال هيئة الرعاية الصحية بمرور عام على إطلاق منظومة التأمين الصحى الشامل بالمحافظة، والتى بدأت يوليو من العام الماضى، فى احتفالات مصر بثورة 30 يونيو، وناقش الاجتماع إنجازات الهيئة واستعرض بناءها المؤسسى وآلية الهيئة فى التعامل مع فيروس كورونا.

واستعرض الدكتور أحمد السبكى، رئيس مجلس إدارة الهيئة، تقديم الخدمة الطبية وآليات الجودة والاعتماد والمحور المالى والمطالبات والتدريب ورفع كفاءة العاملين، وأعمال التطوير ومحور الرقابة والمتابعة وإحصائيات التشغيل ومتطلبات المستشفيات.

من جانبها أكدت الوزيرة هالة زايد أن مشروع التأمين الصحى الشامل نتاج رؤية القيادة السياسية للاستثمار فى بناء الإنسان المصرى، خاصة فى القطاع الصحى، الذى أولاه الرئيس عبدالفتاح السيسى اهتمامًا بالغًا.

وقالت الوزيرة إن منظومة التأمين الصحى الشامل التى بدأ تطبيقها منذ عام فى محافظة بورسعيد، هى منظومة قوية استطاعت التعامل خلال فترة جائحة كورونا بكفاءة وحرفية، تحت القيادة الحكيمة للمحافظ، وكل فريق عمل هيئة الرعاية الصحية فى بورسعيد.

وأضافت الوزيرة «إننا سنقف جميعًا يدا واحدة لتحقيق حلم القيادة السياسية وحلم جميع المواطنين بتعميم تجربة التأمين الصحى الشامل على مستوى جميع المحافظات»، مشيدة نيابة عن جميع العاملين بالوزارة بكل العاملين بمنظومة التأمين الصحى الشامل معبرة عن امتنانها لكل فرد بالمنظومة، أطباء أو ممرضين أو إداريين، لأنهم أحد أسباب نجاح المنظومة فى عامها الأول بمحافظة بورسعيد.

وأعلن الدكتور أحمد السبكى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن نقل التجربة المشرفة الناجحة فى محافظة بورسعيد وبنفس الكفاءة وفق توجيهات القيادة السياسية وتوجيهات الوزيرة إلى محافظة الأقصر قريبًا، لافتًا إلى استمرار إطلاق المنظومة تباعًا مع السير بخطى ثابتة لتشمل المنظومة كل محافظات المرحلة الأولى وهى: السويس والإسماعيلية وجنوب سيناء وأسوان، لافتًا إلى إشادة منظمة الصحة العالمية والمؤسسات البحثية الكبرى على مستوى العالم.

وأشار السبكى إلى نجاح تطبيق الكتاب الدورى الأول الذى أصدرته الهيئة من إبريل الماضى والذى كان الهدف منه حماية الأطقم الطبية من الإصابة بفيروس كورونا، ومنعه من التسلل داخل المنشآت التابعة للهيئة، حيث تم تنفيذه بتكاتف جهود كافة العاملين بالهيئة من أطقم طبية وإدارية، مما كلل نجاح عمل المنظومة فى مجابهة الفيروس.

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وتابع السبكى أن منظومة التأمين الشامل تهدف إلى تطبيق نظام صحى جديد لمصر يساعد المواطن على الحصول على خدمة طبية متميزة، يراعى العدالة الاجتماعية بين كافة المواطنين وبتكلفة رمزية بسيطة وتوازى الخدمة الطبية المقدمة من القطاع الطبى الخاص فى كفاءتها، وبما يسهم فى دفع عجلة التنمية والحفاظ على المقدرات الاقتصادية للدولة.

وعلى هامش الاجتماع، سلم رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية درع الهيئة لوزيرة الصحة تقديرًا لدورها ودعمها المستمر للمنظومة، كما أهدت الوزيرة محافظ بورسعيد درع الهيئة لمساندته منظومة التأمين الصحى الشامل.