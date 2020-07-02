شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الري: أمان جسم «سد النهضة» أولوية أولى بالنسبة للسودان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد عبدالعاطي، وزير الري والموارد المائية، إن مصر وضعت لإثيوبيا سيناريوهات تتيح لهم توليد 85% من الطاقة الكهربائية لتحقيق التنمية.

أضاف وزير الري، خلال لقاء خاص لبرنامج «مساء دي ام سي»، الأربعاء، أنه يجب أن يتضمن الاتفاق أليات لفض المنازعات حول أي نقاط تثار في المستقبل.

وأشار الوزير إلى أن ما يهم السودان هو التأكد من أمان جسم السدود حتى لا يتأثروا في المستقبل.

وأوضح أن مصر تتعامل مع سيناريوهات الجفاف والجفاف الممتد بشكل حيوي لأنه متعلق بالموارد المائية الحيوية.

وأوضح أن الأتفاق على تعريفات الجفاف بالنسبة لمصر يمثل 95% من الاتفاق حول سد النهضة.

وأوضح الوزير «أننا نحاول من خلال التفاوض الوصول لأتفاق كامل حول آليات فض المنازعات».

ولفت إلى أن اللجنة الفنية قالت إن هناك مشاكل في جسم سد النهضة، وإثيوبيا أبلغتنا بتلافيها.

Advertisements

وأكد أن أمان جسم السد أولوية أولى بالنسبة للسودان خوفًا من تعرضها لمكروه حال انهيار السد.