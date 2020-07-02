شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الري: لن نقبل باتفاق بشأن «سد النهضة» يؤثر على حياة المصريين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الري، مساء الأربعاء، أن كل أجهزة الدولة تعمل بجدية في ملف «سد النهضة» الإثيوبي.

وقال وزير الري، خلال لقاء خاص لبرنامج «مساء دي إم سي»: «لن نقبل باتفاق بشأن سد النهضة يؤثر على حياة المصريين، والدولة عارفة بتعمل إيه».

ولفت إلى أن سيناريوهات الاتفاق حول تشغيل السد أثناء الجفاف أولوية قصوى لمصر، موضحا أن «التخزين سيختلف في حالات الجفاف والجفاف الممتد».

وأكد وزير الري أن تشغيل السد أمر مازال موضع نقاش، بعد تراجع إثيوبيا عن الاتفاق المبدئي حوله، مشيرا إلى أننا «مازلنا على نهجنا في المسار المرن وفي انتظار جول ثانية من المفاوضات بأطروحات تحقق مصالح الجميع».