شكرا لقرائتكم خبر عن كلية الحقوق جامعة عين شمس تعلن عن موعد امتحانات الفرق النهائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت كلية الحقوق بجامعة عين شمس، عن بدء امتحانات الفرق النهائية يوم 11 يوليو، وذلك فى ضوء قرار المجلس الأعلى للجامعات مؤخرا بأن تبدأ امتحانات الفرق النهائية مع أول يوليو فى الجامعات المصرية وفق ظروف كل جامعة .

وأشارت كلية الحقوق بجامعة عين شمس، إلى أن امتحانات الفرقة الرابعة فرنسى تبدأ 11 يوليو، وتبدأ امتحانات الفرقة الرابعة انتساب 12 يوليو ، بينما تبدأ امتحانات الفرقة الرابعة انتظام 13 يوليو، وامتحانات الفرقة الرابعة إنجليزى 14 يوليو ، والتعليم المفتوح فصل سابع 12 يوليو ، وتعليم مفتوح فصل ثامن 11 يوليو.

وكشفت كلية الحقوق بجامعة عين شمس، أن سيتم الإعلان عن تفاصيل جدول الامتحانات وأماكنها والإجراءات الاحترازية التى سوف يتم الالتزام بها قريبا .

Advertisements

وكان المجلس الأعلى للجامعات عقد مؤخرا جلسته رقم(701) برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى وحضور الدكتور محمد لطيف الأمين العام للمجلس ورؤساء الجامعات.

وفى بداية الجلسة أطمأن الوزير من رؤساء الجامعات على انتظام سير عملية تقييم طلاب سنوات النقل وفقًا للقواعد والإجراءات التى سبق وان أقرها المجلس الأعلى للجامعات وكذا على آخر استعدادات الجامعات لإجراء إمتحانات الفرق النهائية للكليات بالفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2019/2020 على أن تبدأ أعمال امتحانات السنوات النهائية بكافة الجامعات والمعاهد إعتبار من 1/7/2020 ويترك لمجالس الجامعات اعتماد مواعيد وجداول امتحانات الفصل الدراسى الثانى بالكليات المختلفة بالجامعة وفقا لظروف كل جامعة على حده.

كما أكد على ضرورة تطبيق الجامعات لكل الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقًا للمعايير المعلن عنها من قبل منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة وذلك حرصاً على صحة وسلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم و العاملين بالجامعات.