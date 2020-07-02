شكرا لقرائتكم خبر عن تعافى وشفاء 24 حالة من المصابين بفيروس كورونا فى مستشفى الدعاة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الأوقاف عن أن إجمالي حالات الشفاء والتعافي التام بين المعالجين والمعالجات من فيروس كورورنا بمستشفى الدعاة التابعة لوزارة الأوقاف بمصر الجديدة 24 حالة تعافي وشفاء تام ومغادرة المستشفى سالمين، مع حالات أخرى متماثلة لتمام الشفاء بإذن الله تعالى.

وقالت الوزارة فى بيان اليون:"نسأل الله العلي العظيم أن يعجل بتمام الشفاء والعافية لكل مريض، وأن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين".

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وكان الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أكد أنه فى ضوء عناية الوزارة بأبنائها والعاملين بها من الأئمة والإداريين والعمال وجميع الجهات التابعة للوزارة وجميع منتسبيها، و مراعاة للظرف الراهن، قد وجه إدارة مستشفى الدعاة التابعة لوزارة الأوقاف بسرعة إعداد مكان ملائم لعلاج مصابي كورونا بالتنسيق مع وزارة الصحة وتحت إشرافها وبالمعايير والضوابط التي تحددها، وأن الأولوية ستكون لأبناء الوزارة والعاملين بها مع إتاحة الخدمة لجميع أبناء الوطن.

وأكد جمعة على التزام المستشفى بالإجراءات والضوابط والأسعار التي تحددها وزارة الصحة، وتحديد نسبة خصم خاصة على علاج العاملين بالأوقاف يتم الاتفاق عليها بين المستشفى والوزارة.

كما أكد وزير الأوقاف على أن تقوم الوزارة بدعم علاج العاملين بالأوقاف من مواردها الذاتية من باب البر باعتبار المرض كربا عامًا ، بحيث لا يزيد إجمالي ما يتحمله المريض من أبناء الوزارة عن 35 ٪؜ من إجمالي التكلفة بالأسعار التي تحددها وزارة الصحة، وتتحمل الوزارة والمستشفى معًا نسبة ال 65 ٪؜ على النحو الذي يتم الاتفاق عليه بينهما فور إنهاء التجهيزات التي من المتوقع الانتهاء منها خلال أيام بإذن الله تعالى.