من "حنين" إلى "ريناد".. أحلام ٨ من مشاهير تيك توك انتهت خلف القضبان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير"

ألقت الأجهزة الأمنية، خلال الأسابيع الماضية، القبض على عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي وبرامج التيك توك "اليوتيوبر"؛ على رأسهم "سما المصري، حنين حسام، مودة الأدهم، وغيرهن من المرتكبات للعديد من المخالفات على مواقع التواصل الاجتماعي، أبرزها التحريض على الفجور.

بين المتهمات من قضت المحكمة الاقتصادية بحبسه باعتبارها محكمة اختصاص بجرائم "السوشيال ميديا"، وغيرهن لا يزالن قيد التحقيقات.

ويستعرض "الخليج 365" خلال التقرير مشاهير التيك توك المقبوض عليهم مؤخرا.

مودة الأدهم وحنين حسام

مودة الأدهم وحنين حسام ينتظرا الحكم في اتهامهما بالتعدي على المبادئ والقيم الأُسريَّةِ في المجتمع المصري، وإنشائهما وإدارتهما حسابات خاصة عبر الشبكة المعلوماتية لارتكاب تلك الجرائم في جلسة 27 يوليو المقبل أمام المحكمة الاقتصادية.

سما المصري

في ٢٧ يونيو الماضي، قضت المحكمة بحبس سما المصري 3 سنوات ووضعها تحت المراقبة الشرطية لمدة 3 سنوات، وتغريمها 300 ألف جنيه بعد أن نشرت صورا ومقاطع مرئية مُصورة لها خادشة للحياء العام عبر حساباتٍ خاصة بها بمواقع إلكترونية للتواصل الاجتماعي، وإتيانها علانية أفعال فاضحة مخلة.

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"شيري هانم" و"زمردة"

لا يزالن المتهمتيْنِ شريفة وشهرتها "شيري هانم"، ونجلتها نورا وشهرتها "زمردة" محبوسين على ذمة اتهامهما بالاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وانتهاكهما حرمة الحياة الخاصة، ونشرهما بقصد التوزيع والعرض صورًا ومقاطع مصورة خادشة للحياء العام، وإعلانهما دعوة تتضمن إغراء بالدعارة.

منة عبد العزيز

حققت النيابة العامة في قضية هتك عرض المتهمة آيه وشهرتها منة عبد العزيز، وظهورها في مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال التعدي عليها من قبل ٦ أمرت النيابة بحبسهم على ذمة القضية، واستبدلت الحبس الاحتياطي للمتهمة "عبد العزيز" بعدم مبارحة أحد مراكز الاستضافة المحددة بمشروع «وزارة التضامن الاجتماعي» لـ«استضافة وحماية المرأة المُعَنَّفة نفسيًّا واجتماعيًّا واقتصاديًّا».

ريناد عماد

باشرت نيابة شمال الجيزة الكلية، اليوم الأربعاء، التحقيق مع المتهمة ريناد عماد فتاة التيك توك، و اتهامها بالاتجار بالبشر والإعلان عن نفسها لممارسة البغاء، وأمرت بحبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات.

"منار" و"زيكا"

ضبطت قوات أمن القليوبية اليوم "منار" فتاة الـ"تيك توك"، وشاب ضُبط معها يدعى "زيكا"، لظهورهما في فيديوهات خادشة للحياء، وبعرضهما على النيابة أمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.