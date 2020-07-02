بدل الفاقد والنقل بين المحافظات.. التموين تتيح 4 خدمات جديدة على موقع "دعم مصر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

أطلقت وزارة التموين والتجارة الداخلية عبر موقع دعم مصر 4 خدمات جديدة لم تكن متاحة من قبل بالتعاون مع مركز نظم المعلومات التابع لوزارة الإنتاج الحربي.

ويرصد "الخليج 365" الخدمات الأربع الجديدة وطريقة التعامل معها عبر الموقع على النحو التالي:

أولًأ.. خدمة بدل الفاقد والتالف

يمكن للمواطن الآن من خلال موقع دعم مصر استخراج بدل فاقد أو تالف لبطاقة التموين، ويستطيع المستخدم اختيار خدمات تموينية للمواطنين، ثم اختيار بدل فاقد أو تالف وبعد ذلك اختيار (تقديم بدل فاقد أو تالف)

وعقب اختيار المواطن لتقديم بدل تالف أو فاقد تظهر رسالة تحذيرية تعتبر بمثابة إقرار من المواطن بأنه مسئول عن صحة البيانات التي سيقوم بالإدلاء بها عبر الموقع وأنه سيتحمل كل الإجراءات في حالة عدم دقة البيانات والتي تبدأ بإلغاء البطاقة التموينية والمساءلة القانوية، وعلى المستخدم اختيار موافق إذا رغب في استكمال الإجراءات.

كما يقوم المواطن بادخال رقم بطاقته التموينية كاملا والمحافظة التي صدرت منها البطاقة من خلال الضغط على دخول يقوم الموقع بالرد باسم أحد مستفيدين البطاقة ومطالبة المستخدم بإدخال الرقم القومي الخاص به والمكون من 14 رقما.

وبعد إدخال رقم البطاقة يطلب الموقع رقم الهاتف المسجل على بطاقات التموين ويشترط أن يكون الرقم مسجلا في الشركة باسم صاحب البطاقة أو أحد المستفيدين منها، ومن ثم الضغط على زر الإدخال لتظهر بيانات البطاقة كاملة.

ويتم إرسال رسالة على رقم الهاتف المسجل تحتوي على كود تحقق تخصم من الدعم بقيمة 1 جنيه ويتم إدخال الكود وبعد ذلك اختيار استخراج بدل الفاقد أو التالف.

Advertisements

ثانيًا.. خدمة النقل من محافظة إلى أخرى

خدمة نقل صرف السلع التموينية لم تكن متاحة من قبل عبر موقع دعم وكانت متاحة فقط من خلال مكتب التموين أو مراكز الخدمة، لكن أصبح الأن المواطن بإمكانه تغيير محافظة الصرف عبر الموقع.

في البداية يدخل المواطن على خدمات تموينية للمواطن ويختار النقل إلى محافظة أخرى لتظهر رسالة تحذيرية تعتبر بمثابة إقرار من المواطن بصحة البيانات الخاصة به وفي حالة عدم صحتها يعتبر المواطن مسئولا ويتحمل المسئولية القانونية بداية من إلغاء البطاقة وحتى أي إجراء قانوني آخر.

وتظهر بعد ذلك خانات يتم فيها إدخال رقم البطاقة والمحافظة التي يتم فيها صرف السلع التموينية والخبز، ويظهر بعد ذلك خانة تحمل اسم أحد المستفيدين من الصرف على البطاقة ويتم طلب الرقم القومي الخاص به وبعد الإدخال يٌطلب رقم التليفون المسجل على رقم بطاقة التموين.

وعقب ذلك تظهر بيانات كامل البطاقة وعدد الأفراد المستفيدين ويطلب منك الموقع اختيار المحافظة التي تود النقل إليها واختيار إدارة التموين ومكتب التموين والبدال التمويني الأقرب إليك في محافظة الصرف الجديدة -ليس هذا شرط مطلق على المواطن في عملية الصرف الشهري فيما بعد فيستطيع المواطن بعد نقل بطاقته صرف السلع التموينة من أي بدال تمويني أو منفذ جمعيتي داخل المحافظة الجديدة-، كما يمكنه صرف الخبز من أي مخبز داخل المحافظة، ليصل كود على رقم الموبايل يتم إدخاله بعد ذلك لتأكيد عملية التحويل.

ثالثًا.. خدمة الإصدار الجديد

أتاج موقع دعم مصر خدمة الفصل الاجتماعي وإصدار جديدة يقوم المستخدم باختيار خدمات تموينة للمواطنين ومنها اختيار إصدار جديدة فصل اجتماعي والموافقة على إقرار البيانات وإدخال الرقم القومي للزوج والإجابة على بعض الأسئلة مثل رقم بطاقة التموين المسجل عليها الزوجة والرقم القومي للزوجة وإرفاق شهادة الزواج وكل البيانات التي تثبت أسباب الفصل الاجتماعي ثم تظهر رسالة تأكيد ويتم إرسال كود عبر رقم الهاتف المسجل على البطاقة ثم تأكيد عملية الفصل الاجتماعي.

رابعًا.. خدمة إعادة الرقم السري

تعد خدمة إرسال الرقم السري من أكبر العقبات التي كانت تؤرق مستخدم بطاقات التموين في حالة تلف البطاقة أو ضياعها أو نسيان الرقم السري فكان على المواطن قطع مئات الكيلومترات إلى مركز النظم بالإنتاج الحربي من أجل الحصول على الرقم السري، لكن الأن ومن خلال موقع دعم مصر يستطيع المواطن الدخول على خدمات إلكترونية واختيار إرسال رقم سري جديد والموافقه على إقرار صحة البيانات.

وبعد ذلك يتم إدخال رقم البطاقة والمحافظة ثم تظهر رسالة أنه سيتم الرقم السري على نفس رقم التليفون المسجل من قبل على بطاقة التموين الخاصة بالمواطن، وفي حالة عدم تذكر المستخدم لرقم الهاتف الذي كان مسجلا من قبل عليه أن يدخل أولا لإعادة تسجيل رقم هاتف يحمل بيانات أحد المقيدين على البطاقة التموينة ثم استخدام الخدمة الجديدة.