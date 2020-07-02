نفكر بما يرضي الله ولم نخفض الرواتب.. 13 تصريحًا لوزير المالية أمام البرلمان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الدولة أجرت تحسينًا في هيكل أجور الموظفين والمعاشات للتخفيف من آثار الإصلاح الاقتصادي، ورغم أزمة فيروس كورونا؛ فإنها استمرت في ذلك وهو ما كلف الموازنة 105 مليارات جنيه.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الأربعاء؛ لمناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بشأن المساهمة التكافلية لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية.

ويرصد الخليج 365 تصريحات وزير المالية في مجلس النواب على النحو التالي:

- توجد دول خفضت الرواتب في ظل تداعيات كورونا رغم أن اقتصادها وإمكاناتها تفوق مصر بعشرات المرات، إلا أننا لم نتجه إلى ذلك رغم أن العذر معنا.

- بلغ تخطي الفاقد في الإيرادات خلال الأشهر الماضية 125 مليار جنيه، ومع كل ذلك وضعنا المواطن نصب أعيننا.

- شهدت الموازنة الجديدة زيادة بند الأجور بنحو 34 مليار جنيه، بجانب العلاوة الدورية لأصحاب المعاشات المقررة بـ14% اعتبارًا من العام المالي الجديد.

- كان يمكن لنا تأجيل العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات، والتي تصل تكلفتها إلى 35 مليار جنيه؛ لكننا لم نفعل ذلك إطلاقاً.

- الهدف من مشروع ضمان وزارة المالية، الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بمبلغ 3 مليارات جنيه لتنفيذ مشروعاتها في تحلية المياه، هو أن الوزارة تضمن الشركة في تنفيذ المشروعات سواء استطاعت أن توفر الاعتماد المطلوب أو استعانت بالقطاع الخاص في تنفيذ مشروعاتها، ففي كل الأحوال وزارة المالية تضمنها بهذا المبلغ.

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- إذا لم تُدار الدولة بشكل صحيح سيؤثر ذلك سلباً على المواطن، وسيعود الناس للوقوف على طابور العيش وتعود أزمة أنابيب البوتاجاز، والكهرباء هتقطع.. والسلع هتنقص.

- 34 مليار جنيه زيادة في الأجور بالعام الجديد.

- أجرت الدولة تحسينا في هيكل أجور الموظفين والمعاشات للتخفيف من آثار الإصلاح الاقتصادي، ورغم أزمة فيروس كورونا إلا أنها استمرت في ذلك، وهو ما كلف الموازنة 105 مليارات جنيه.

- الحكومة بصدد إدارة الدولة والحفاظ على مقدراتها.

- عايزينا نرجع ولا نحافظ على ما وصلنا إليه، سهل أوي أقول واتكلم لكن مش سهل الناس تلاقي حياتها مستقرة، لقد ذهبنا إلى المساهمة التكافلية لأن الأزمة شديدة علينا، وفاقد الإيرادات تخطى الـ125 مليار جنيه خلال الثلاثة أشهر الماضية.

- تم رفع العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية اعتبارًا من أول يوليو لتكون 12% من الأجر الأساسي لكل منهم في 30 يونيو 2020، وذلك بدلاً من الـ10% التي كانت تمنح سابقا.

- بنفكر بما يرضي الله لكي نوازن بين صالح البلد والمواطن، لأن الناس لو لقت الدنيا مش مستقرة حياتها هتتلخبط.

- هناك قطاعات تحتاج وقتا للتعافي من جائحة كورونا، مثل قطاع السياحة الذي قد يحتاج إلى عام أو عامين ليسترد عافيته، لكننا نُصر على تحقيق معدلات النمو.