"التعليم" تعلن قواعد القبول بمدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية بقويسنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

أعلنت وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن فتح باب القبول بمدارس التكنولوجيا التطبيقية (مدرسة العربي الثانوية الفنية للتكنولوجيا التطبيقية بقويسنا).

وصرح أحمد سويد، مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية، بأن فتح باب التقدم يبدأ من اليوم الأربعاء 1/7/2020 حتى الخميس الموافق 16/7/2020 وفقا للشروط الآتية:

• حصول الطالب على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي للعام الدراسي 2019/2020 بحد أدنى لمجموع القبول طبقا لتنسيق الوزارة 250 درجة.

• لا يزيد سن الطالب في أول أكتوبر 2020 عن 18 عاما.

• يكون الطالب لائقا طبيا.

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• يتمتع الطالب بالجنسية المصرية.

• يجتاز الطالب اختبار القدرات والمقابلة الشخصية التي تعقد بالمدرسة وسيتم الإعلان عنها لاحقا.

وأكد سويد، أن القبول بهذه المدرسة يقتصر على الطلاب قاطني مدينتي قويسنا بمحافظة المنوفية ومدينة بنها التابعة لمحافظة القليوبية فقط .

وقال إن مدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية بقويسنا بدأت من اليوم في استلام طلبات ورغبات الالتحاق من الطلاب حتى الخميس 16/7/2020.

وأضاف سويد، أن إنشاء هذه المدارس يأتي تنفيذا لمبادرة صناع مصر التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاون مع القطاع الخاص متمثله في مجموعة العربي والوكالة اليابانية للتعاون الدولي بهدف ربط الخريجين بسوق العمل حيث توفر مجموعة العربي فرص عمل بمصانعها لخريجي المدرسة بعد تدريبهم خلال فترة الدراسة بنظام ثلاث سنوات على النظام التطبيقي للمقررات الدراسية داخل مصانع مجموعة العربي للتكنولوجيا.​