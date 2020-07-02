"العربية للسياحة" تدشن أول برامجها التدريبية لمواجهة تداعيات كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

دشنت المنظمة العربية للسياحة، أولى دوراتها التدريبية الموجهة لقطاع السياحة العربية بمشاركة منسوبي وزارات وهيئات السياحة العربية بحضور اكثر من 450 متدربا وذلك بهدف مواجهة تداعيات جائحة كورونا كوفيد 19.

وأوضح الدكتور وليد الحناوي، المتحدث الرسمي للمنظمة، أن هذه الدورات جاءت انطلاقاً من توجهات واستراتيجيات المنظمة لدعم قطاع السياحة العربي وبناء على توصية فريق إدارة الأزمات في إطار المنظمة ويتكون من وزراء السياحة العرب وجامعة الدول العربية ومنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية وبرنامج الخليج العربي للتنمية اجفند، والاتحاد العربي للنقل الجوي والمنظمة العربية للطيران المدني، ونخبة من الخبراء والاستشاريين في هذا المجال والذين أوصوا بأهمية تأهيل العنصر البشري لقيادة هذه الصناعة في ظل الظروف الراهنة.

وأضاف الحناوي، في بيان، اليوم الأربعاء، أنه تم رفع التوصية إلى مجلس وزراء السياحة العرب والذي أقرها باجتماعه الطارئ برئاسة المملكة العربية السعودية منذ أقل من أسبوعين، وبناء على ذلك بادرت المنظمة في سرعة تنفيذ قرار المجلس بإنشاء منصة للتدريب بالتعاون مع جامعة الملك عبدالعزيز بجدة والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية وجامعات عالمية.

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وأشار إلى أن الدورة الأولى دشنت اليوم بعنوان جودة الخدمات السياحية وقدمها الدكتور أحمد أبوعامر، رئيس قسم البرامج العربية والجودة بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وتناولت شرحا مبسطا لنظم وأساسيات ومفاهيم جودة الخدمات السياحية وكيف يمكن للجودة أن تصبح جزءا فعالا في النظام الإداري للمنشآت السياحية.

وتابع: تناولت محاور الدورة فهم محتويات نظام إدارة الجودة والفوائد من الجودة بالقطاع السياحي، فهم تطبيق المخاطر المبني على التفكير، القيادة، إدارة العمليات خصوصا أثناء الأزمات (أزمة كورونا) وتخطيط وإدارة عملية التدقيق، بالإضافة إلى التعريف بالمواصفة الأيزو ٢١١٤٠١ والخاصة باستدامة وجودة القطاع السياحي وجودة القطاعات التابعة لها حيث تعد هذه المواصفة من أحدث المواصفات العالمية المعنية بتطبيق مفاهيم الجودة والاستدامة في قطاع السياحة.

وتنظم المنظمة هذه الدورات بالتعاون مع المؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة والمؤسسة الإسلامية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات التابعتين لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية وبرنامج الخليج العربي للتنمية (اجفند) بالإضافة إلى شركة الأول التى أدارت الحدث على امتداد الوطن العربي باحترافية وبوابة السياحة العربية.

وأشار إلى أنه سيعقب هذه الدورة سلسلة من الدورات التدريبية تستهدف تحقيق 10000 متدرب حتى نهاية عام 2020 لتأهيل الشباب العربي لقيادة قطاع السياحة العربية مستقبلا وخاصة بعد انتهاء جائحة كورونا كوفيد 19 حتى يعود القطاع كرافد اقتصادي مهم في تنمية مصادر الدخل بالدول العربية.