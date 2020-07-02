محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
قال مصدر بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إنه وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1295 لسنة 2020 والذي نص على أن تعد الفترة من 17 مارس الماضي حتى الأسبوع الماضى مدة وقف بالنسبة لمواعيد سقوط الحق والمواعيد الإجرائية الجنائية بالتظلمات الوجوبية والدعاوى والطعون القضائية وغيرها من المواعيد والآجال المنصوص عليها بالقوانين والقرارات التنظيمية، فإن المجلس سيدرس مد فترة توفيق الأوضاع لوسائل الإعلام لمدة 3 شهور.
وأضاف المصدر، لمصراوي، أنه كان من المقرر أن تنتهي فترة توفيق الأوضاع في أغسطس المقبل، مؤكدا أن المجلس سيدرس في أول اجتماع له مد فترة توفيق الأوضاع حتى شهر نوفمبر المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر مصدر بـ"الأعلى للإعلام": ندرس مد فترة توفيق أوضاع الوسائل الإعلامية ٣ شهور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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