الأهرامات تودع الحجر الصحي وتعود لاستقبال الزائرين "صور"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

تصوير- محمد حسام:

شهدت منطقة أهرامات الجيزة، اليوم الأربعاء، اقبالا كبيرًا من السائحين في أول يوم افتتاح بعد إغلاق دام أكثر من 3 أشهر، وسط إجراءات احترازية مشددة.

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ورصدت عدسة "الخليج 365" اليوم الأربعاء، صورا تبرز إقبال الزائرين على منطقة الأهرامات بعد قرارات رفع الحظر، بجانب الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها وزارة السياحة والآثار بشأن الدخول إلى زيارة الأهرامات بهدف الحفاظ على الصحة العامة.

وقال الأثري أشرف محيي الدين، مدير عام آثار الهرم، إن إعادة فتح الأهرامات، يبعث رسالة للعالم بجاهزية المنطقة لاستقبال زائريها بعد اتخاذ الإجراءات الاحترازية التي أقرتها وزارة السياحة والآثار لتجنب الإصابة بفيروس كورونا.

وكشف محيي الدين، عن الإجراءات الوقائية التي اتخذتها المنطقة لاستقبال الزوار، مؤكدًا أنها ستبدأ عملية التعقيم من الساعة السابعة صباحًا ولمدة ساعة قبل دخول الزائرين، وقياس درجة حرارة العاملين بها يوميًا والزائرين قبل الزيارة، وإخطار وزارة الصحة والسكان بأية حالة إصابة أو اشتباه يتم اكتشافها، ثم يسمح بدخول الزائرين حتى الساعة 4 عصرًا.