أخبار مصر | لا يكتفي بالرئة.. دراسة تصدم العالم: تأثير "كورونا" فتّاك على خلايا القلب

كتب هاني نصر العربي في الخميس 2 يوليو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر لا يكتفي بالرئة.. دراسة تصدم العالم: تأثير "كورونا" فتّاك على خلايا القلب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
نشرت المجلة الطبية "سي ريبورتس ميديسين" دراسة طبية جديدة، كشفت عن قدرة فيروس كورونا على إصابة خلايا قلب المصابين، بعد تجارب دقيقة داخل أحد المختبرات، استخدمت فيها خلايا جذعية لإنتاج خلايا قلب، حتى يتمكنوا من رصد تأثير الفيروس على عضلة القلب.
وأوضح العلماء أن فيروس كورونا ليس مجرد نوعًا فتاكًا من الأنفلونزا كما يعتقد الكثيرون، مرجحين أن تكون هذه الاضطرابات ناجمة عن مشاكل مسبقة في القلب، أو عن الالتهاب ونقص الأوكسجين.
وذكر آرون شارما، أحد العلماء الذين أجروا التجربة المعملية، أن خلايا القلب التي أصيبت بفيروس كورونا لم تعد قادرة على النبض بالوتيرة نفسها بعد مرور 72 ساعة من الإصابة، مضيفا أن العدوى تنتشر بسرعة في خلايا عضلة القلب، ما يعني عدم إصابته فقط لكنها تنشر العدوى في خلايا عضلة القلب.
وأشارت الدراسة، إلى أن التجربة أثبتت أن الفيروسات التاجية ربما تصل إلى القلب وقد تهدد بفشل القلب أو التهابه، على عكس ما كان معروف بأن تأثير الوباء من خلال أعراض تنفسية فقط.
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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الأربعاء، عن خروج 421 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 18881 حالة حتى اليوم.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1503 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 81 حالة جديدة.
وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأربعاء، هو 69814 حالة من ضمنهم 18881 حالة تم شفاؤها، و3034 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.