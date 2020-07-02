أخبار مصر | محمد فؤاد رئيسا للجهاز التنفيذي لتطوير تل العقارب

كتب هاني نصر العربي في الخميس 2 يوليو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر محمد فؤاد رئيسا للجهاز التنفيذي لتطوير تل العقارب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، قرارا بتكليف محمد فؤاد رئيسا للجهاز التنفيذى لتطوير تل العقارب، بجانب عمله كمشرف على دور المناسبات والقاعات المتواجدة بالعاصمة. وأكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أن الجهاز التنفيذى لتطوير تل العقارب، مسئول عن متابعة أعمال التطوير بمنطقة روضة السيدة " تل العقارب" سابقا بحى السيدة زينب والتى تم تطويرها بالتنسيق مع وزارة الاسكان.

يذكر أن محمد فؤاد كان رئيسا لحى الشرابية ثم رئيسا لحى شبرا ثم رئيسا لحى المعصرة ثم تم نقله للديوان العام.

اقرأ أيضا.. محافظ القاهرة يشهد حملة تطعيم للأطفال بمصر الجديدة

وشهد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، والدكتورة هالة زايد وزير الصحة، إطلاق مبادرة تطعيم الأطفال اللذين لم يسبق لهم التطعيم بأي جرعات لقاح شلل الأطفال بالحقن من مواليد ١ يناير ٢٠١٦ وحتى ٢٢ مارس ٢٠١٨ بمركز طبي النزهة أول ( المحكمة) بمصر الجديدة.

وتستمر الحملة حتى الانتهاء من تطعيم جميع الأطفال المستهدفين بفرق ثابتة بكل مكاتب الصحة والوحدات الصحية، على أن يحصل الطفل على جرعة ثانية بعد مرور شهر من تلقيه الجرعة الأولى.

اقرأ أيضا.. محافظ القاهرة: ثورة 30 يونيو أعادت للشعب المصري كرامته

وشهد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الاحتفالية التي أقامتها وزارة الشباب والرياضة بحي الاسمرات بمناسبة احتفالات مصر بذكرى ثورة ٣٠ يونيو.

Advertisements

وأكد محافظ القاهرة، أن ثورة ٣٠ يونيو أعادت للشعب المصري كرامته، مشيرا إلى أن البلاد تشهد حاليا حركة بناء ضخمة على كافة الأصعدة في ظل تضافر جهود الشعب المصري وتكاتفه مع قيادته السياسية.

وأشار المحافظ إلى أنه تم إقامة الاحتفالية في حي الاسمرات، الذي يدل على اهتمام الدولة بالمواطن المصري وحرصها على توفير حياة كريمة له.

اقرأ أيضا.. أخر احصائيات كورونا في مصر