أخبار مصر | محمد فؤاد رئيسا للجهاز التنفيذي لتطوير تل العقارب

كتب هاني نصر العربي في الخميس 2 يوليو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر محمد فؤاد رئيسا للجهاز التنفيذي لتطوير تل العقارب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أصدر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، قرارا بتكليف محمد فؤاد رئيسا للجهاز التنفيذى لتطوير تل العقارب، بجانب عمله كمشرف على دور المناسبات والقاعات المتواجدة بالعاصمة.
وأكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أن الجهاز التنفيذى لتطوير تل العقارب، مسئول عن متابعة أعمال التطوير بمنطقة روضة السيدة " تل العقارب" سابقا بحى السيدة زينب والتى تم تطويرها بالتنسيق مع وزارة الاسكان.
يذكر أن محمد فؤاد كان رئيسا لحى الشرابية ثم رئيسا لحى شبرا ثم رئيسا لحى المعصرة ثم تم نقله للديوان العام.
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وشهد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، والدكتورة هالة زايد وزير الصحة، إطلاق مبادرة تطعيم الأطفال اللذين لم يسبق لهم التطعيم بأي جرعات لقاح شلل الأطفال بالحقن من مواليد ١ يناير ٢٠١٦ وحتى ٢٢ مارس ٢٠١٨ بمركز طبي النزهة أول ( المحكمة) بمصر الجديدة.
وتستمر الحملة حتى الانتهاء من تطعيم جميع الأطفال المستهدفين بفرق ثابتة بكل مكاتب الصحة والوحدات الصحية، على أن يحصل الطفل على جرعة ثانية بعد مرور شهر من تلقيه الجرعة الأولى.
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وشهد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الاحتفالية التي أقامتها وزارة الشباب والرياضة بحي الاسمرات بمناسبة احتفالات مصر بذكرى ثورة ٣٠ يونيو.
وأكد محافظ القاهرة، أن ثورة ٣٠ يونيو أعادت للشعب المصري كرامته، مشيرا إلى أن البلاد تشهد حاليا حركة بناء ضخمة على كافة الأصعدة في ظل تضافر جهود الشعب المصري وتكاتفه مع قيادته السياسية.
وأشار المحافظ إلى أنه تم إقامة الاحتفالية في حي الاسمرات، الذي يدل على اهتمام الدولة بالمواطن المصري وحرصها على توفير حياة كريمة له.
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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الأربعاء، عن خروج 421 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 18881 حالة حتى اليوم.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1503 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 81 حالة جديدة.
وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأربعاء، هو 69814 حالة من ضمنهم 18881 حالة تم شفاؤها، و3034 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.