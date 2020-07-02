أخبار مصر | 5 متاحف و8 مواقع أثرية فتحت أبوابها للزائرين اليوم

كتب هاني نصر العربي في الخميس 2 يوليو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر 5 متاحف و8 مواقع أثرية فتحت أبوابها للزائرين اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبلت عدد من المزارات الأثرية والسياحية اليوم الأربعاء، زواراها بعد 3 شهور إغلاق، منذ مارس الماضي وحتى مساء أمس وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية للدولة لمواجهة فيروس كورونا.

وجاء الفتح في إطار خطة المجلس الأعلى للآثار للافتتاح التدريجي للمواقع والمتاحف الأثرية بعد استئناف حركة السياحة الوافدة إلى مصر.

واستقبلت اليوم خمسة متاحف و٨ مواقع أثرية الزائرين؛ وذلك بعد إعادة فتحها للجمهور كمرحلة أولى تمهيدا للافتتاح التدريجي لجميع المواقع والمتاحف الأثرية.

وشملت هذه المتاحف والمواقع متحف النوبة في الجنوب، وفي أسوان معابد أبو سمبل وفيله بأسوان، وفي الأقصر، معابد الكرنك ومعبد الأقصر ومعبد حتشبسوت "الدير البحري" ومقابر وادي الملوك في الأقصر، ومتحف الأقصر.

وفي القاهرة المتحف المصري بالتحرير، ومتحف الفن الإسلامي، والمتحف القبطي، وقلعة صلاح الدين الأيوبي، وفي الجيزة منطقة الأهرامات الأثرية.

وذلك وسط ضوابط السلامة الصحية التى اعتمدتها وزارة السياحة والآثار لتطبيقها وإتباعها بالمتاحف والمواقع الأثرية لضمان صحة وسلامة الزائرين وجميع العاملين بها وتوفير سبل الوقاية والحماية لهم.

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منطقة الأهرامات الأثرية