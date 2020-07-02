أخبار مصر | قبل افتتاحه.. شاهد أول مطعم سياحي في منطقة الأهرامات بالجيزة

كتب هاني نصر العربي في الخميس 2 يوليو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر قبل افتتاحه.. شاهد أول مطعم سياحي في منطقة الأهرامات بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصلت بوابة الخليج 365 الإلكترونية على عدد من الصور لأول مطعم سياحي من داخل منطقة الأهرامات الأثرية في الجيزة، والذي سيكون مطلًا على بانوراما الأهرمات الثلاثة.

وقال أشرف حليم المدير التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المنفذة لخدمات منطقة الأهرامات الأثرية، إنه حاليًا يتم وضع اللمسات الأخيرة للمطعم تمهيدا لافتتاحه قريبا لتنمية الخدمات السياحية في المنطقة مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقاية والاشتراطات التي أقرتها وزارة السياحة والآثار قبل افتتاحه.

وأضاف أن المطعم كاملًا من خامات غير ثابته، حيث تم تكوينه من أحبال وأخشاب والوميتال بطريقة الفك والتركيب بحيث لا يغير في معالم المنطقة الأثرية.

استقبال الزوار

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