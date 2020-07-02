أخبار مصر | قبل افتتاحه.. شاهد أول مطعم سياحي في منطقة الأهرامات بالجيزة

كتب هاني نصر العربي في الخميس 2 يوليو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر قبل افتتاحه.. شاهد أول مطعم سياحي في منطقة الأهرامات بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
حصلت بوابة الخليج 365 الإلكترونية على عدد من الصور لأول مطعم سياحي من داخل منطقة الأهرامات الأثرية في الجيزة، والذي سيكون مطلًا على بانوراما الأهرمات الثلاثة.
وقال أشرف حليم المدير التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المنفذة لخدمات منطقة الأهرامات الأثرية، إنه حاليًا يتم وضع اللمسات الأخيرة للمطعم تمهيدا لافتتاحه قريبا لتنمية الخدمات السياحية في المنطقة مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقاية والاشتراطات التي أقرتها وزارة السياحة والآثار قبل افتتاحه.
وأضاف أن المطعم كاملًا من خامات غير ثابته، حيث تم تكوينه من أحبال وأخشاب والوميتال بطريقة الفك والتركيب بحيث لا يغير في معالم المنطقة الأثرية.
استقبال الزوار
يذكر أن أبواب منطقة الأهرامات الأثرية فتحت أبوابها للزيارة اليوم في إطار الفتح التدريجي للمزارات السياحية والأثرية، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية بتنظيم دخول الزائرين والخضوع لإجراءات التعقيم والتطهير التي أقرتها وزارة السياحة والآثار ووزارة الصحة والسكان، ومنظمة السياحة العالمية.
وتم نشر اللوحات الإرشادية علي مداخل منطقة وداخلها للتعريف بإجراءات الوقاية من خطر الإصابة بفيروس كورونا ووضع علامات انتظار علي الأرض لتنظيم السير والحركة ومراعاة المسافة بين الزائرين، وكذلك استخدام المطهرات بعد كافة التعاملات من قطع التذاكر والمرور عبر أجهزة الكشف الذاتي والحقائب وحتي دخول منطقة الزيارة وكذلك يتم قياس الحرارة لكل زائر.
كما تم إلزام أصحاب الخيول والجمال بنسبة 50% من الركاب، وقياس درجة الحرارة لكل صاحب عربة حنطور وفي حالة قراءة حرارة عالية لأحدهم الدواب يتم منعه من الدخول إلى منطقة الخدمات.
وجاءت تلك الإجراءات تماشيًا مع الإجراءات الاحترازية التي أقرتها وزارة السياحة والآثار، والذي جاء تطبيقها مع إعادة فتح تلك المزارات \التى أقرتها الوزارة السياحة والآثار لإعادة الفتح التدريجى للحركة السياحية، مع عودة السياحة الوافدة إلى مصر اعتبارا من أول يوليو ٢٠٢٠.
والجدير بالذكر أن وزارة السياحة والآثار بدأت الفتح التدريجي اليوم لعدد من المزارات الأثرية، حيث استقبل المتحف المصري في التحرير زواره، وكذلك متحف الفن الإسلامي بالقاهرة، وقلعة صلاح الدين الأيوبي ومتحف الفن القبطي، وذلك عقب فترة طويلة من الغلق بسبب فيروس كورونا.