مصر | نشرة حوادث "الخليج 365".. حبس نجمتين جديدين من التيك توك منار سامي وريناد عماد

كتب هاني نصر العربي في الخميس 2 يوليو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر نشرة حوادث "الخليج 365".. حبس نجمتين جديدين من التيك توك منار سامي وريناد عماد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم الأربعاء، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الخليج 365"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الخليج 365 أبرز هذه الأخبار:

أمرت النيابة العامة، بحبس "منار سامي" فتاة التيك توك، والشاب "عبد العزيز" الشهير ب "زيكا"، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، في قضية اتهامها بتقديم فيديوهات خادشه للحياء، والإعلان عن نفسها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

كشفت مصادر مطلعة على تحقيقات النيابة العامة في واقعة القبض على "منار سامي"، المعروفة بـ"فتاة التيك توك"، عن تفاصيل القبض عليها، حيث تم ضبطها وبحوزتها أقراص مخدرة.

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وأشارت المصادر، في تصريحات إلى "الخليج 365"، أنه وقت القبض عليها كان معها شاب يدعى "عبدالعزيز" وشهرته "زيكا" وهو مسجل خطر وعُثر بحوزتهما على أقراص مخدرة.

عقد المستشار حمادة الصاوي النائب العام اليوم الأربعاء، اجتماعه الأول بنظيره النائب العام لنيابة الجمهورية بروما المستشار ميكيل بريستبينو جاريتا– بعد تقلد الأخير منصبه حديثًا، وذلك عبر تقنية الاجتماع المرئي عن بُعد «Video conference» في حضور عدد من أعضاء فريقي التحقيق في قضية مقتل الطالب الإيطالي «جوليو ريجيني» بالنيابتين.

أمرت النيابة العامة، بشمال الجيزة، بحبس خادمة وشقيقتها وزوجها، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بتقييد سيدة وسرقة مصوغات ذهبية من داخل منزلها، بمنطقة الدقي.

كشفت تحريات رجال مباحث الجيزة، عن ملابسات مقتل سيدة على يد شقيق زوجها بمركز منشأة القناطر، إذ تبين أن المتهم مهتز نفسيا، ودائم المشاجرات مع زوجة شقيقه، لزواج شقيقه الأصغر منه بحوالي 7 سنوات، منها وإنجابهما طفلين، وعدم زواجه.. "غيران من أخوه".