شكرا لقرائتكم خبر عن «الوادي الجديد» تسجل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، تسجيل 12 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا بمراكز الخارجة والداخلة والفرافرة، الأربعاء، ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 372 حالة من بينهم 25 حالة وفاة، وشدد على ضرورة قيام المواطنين بمساندة جهود المحافظة للحد من الإصابات الجديدة من خلال الالتزام بالإجراءات الصحية الوقائية وتقليل الاختلاط والتواجد خارج المنازل إلا في حالات الضرورة القصوى.

وقال المحافظ في بيان، إنه تم تطبيق قرار انتظام جميع العاملين بالدواوين والوحدات المحلية التابعة ومديريات الخدمات بكامل القوة، وذلك اعتبارًا من الأربعاء الأول من يوليو، على أن يستثني من هذا القرار الفئات التالية والتي يتم منحها إجازة استثنائية لحين صدور قرار آخر وهم المصابين بالأمراض المزمنة وفقا لما هو ثابت بتقرير اللجنة الطبية المختصة أو بشهادة مليون صحة، السيدات الحوامل أو اللاتي يراعين أطفالا أقل من ٧ سنوات، المصابون بفيروس كورونا مع تقديم ما يفيد ذلك، ولحين تعافيهم، المخالطين للمصاب بفيروس كورونا مع تقديم ما يفيد إصابة من يخالطه، العاملين من ذوي الاحتياجات الخاصة من واقع ملف الخدمة والتي تمنعهم حالتهم الصحية من العمل بعد العرض على رئيس المصلحة.

وأضاف أنه لا صحة لوقف النقل الجماعي مابين المراكز المختلفة، وأنه يجري اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمحاصرة المرض من خلال فحص المخالطين للحالات وإجراء عزل صحي وسحب عينات من الحالات التي تظهر عليها الأعراض، بالإضافة إلى عزل الحالات المخالطة للحالات المصابة في المنازل لمدة 14 يومًا لضمان السيطرة ومحاصرة المرض وعدم انتشاره، بجانب الرش الوقائي المستمر لمنازل المصابين والمخالطين والشوارع الرئيسية والميادين، والتشديد على الإجراءات الوقائية بلجان امتحانات الثانوية العامة والأزهرية.

وأعلن المحافظ تعافي 168 مصابًا حتى الآن، بجانب الالتزام بالإجراءات الوقائية وتقليل الاختلاط والتواجد خارج المنازل إلا في حالات الضرورة القصوى، مشددًا على ضرورة الالتزام سواء بالمنشآت العامة أو الخاصة ومناطق التجمعات.