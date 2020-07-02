شكرا لقرائتكم خبر عن منذ بداية الجائحة.. القليوبية تسجل 6486 حالة إصابة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سجلت محافظة القليوبية وفقًا لبيانات وزارة الصحة الرسمية منذ بداية الجائحة وحتى الأربعاء، 6486 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، على مستوى المحافظة، بينها 59 حالة إصابة جديدة تم تسجيلها اليوم على مستوى المحافظة، و7 حالات وفاة.

وكشفت التقارير الرسمية لمديرية الصحة بالقليوبية وفق خريطة الإصابات، أن مدينة شبرا الخيمة ومركز ومدينة بنها، سجلا أعلى معدل للإصابة بفيروس كورونا على مستوى القليوبية، منذ بدء الجائحة وحتى الأربعاء، حيث سجلت مدينة شبرا الخيمة شرق وغرب 1588 حالة إصابة مركز ومدينة بنها 1579 حالة إصابة، ومركز ومدينة طوخ 742 حالة إصابة، ومركز ومدينة قليوب 585 حالات وشبين القناطر 569 حالة إصابة، والخانكة 484 حالة إصابة، ومركز ومدينة كفرشكر 300 حالة والقناطر الخيرية 569 حالة إصابة، ومدينة قها 34 حالة، ومدينة العبور 118 حالة إصابة.