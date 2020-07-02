شكرا لقرائتكم خبر عن «الأعلى للآثار»: 5 متاحف و8 مواقع أثرية استقبلت الزائرين اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المجلس الأعلي للآثار أنه في إطار خطة الفتح التدريجي للمواقع والمتاحف الأثرية مع استئناف حركة السياحة الوافدة إلى مصر، استقبلت، الأربعاء، 5 متاحف و8 مواقع أثرية الزائرين، بعد إعادة فتحها للجمهور كمرحلة أولى تمهيدا للفتح التدريجي لجميع المواقع والمتاحف الاثرية.

وشملت هذه المتاحف والمواقع الأثرية كل من متحف النوبة، ومتحف الأقصر، والمتحف المصري بالتحرير، ومتحف الفن الإسلامي، والمتحف القبطي، ومعابد أبوسمبل وفيله بأسوان، والكرنك والاقصر والدير البحري ومقابر وادي الملوك بالأقصر، ومنطقة أهرامات الجيزة وقلعة صلاح الدين بالقاهرة.

يأتي ذلك في إطار ضوابط السلامة الصحية التي اعتمدتها وزارة السياحة والآثار لتطبيقها وإتباعها بالمتاحف والمواقع الاثرية لضمان صحة وسلامة الزائرين وجميع العاملين بها وتوفير سبل الوقاية والحماية لهم.