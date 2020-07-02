شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب رجاء الجداوي عقب تعافيه: شاءت الأقدار أن أكون نزيلًا بجانبها بعد أن كنت معالجها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور محمد خالد، الطبيب المعالج للفنانة رجاء الجداوي، مدير العناية المركزة بمستشفى الإسماعيلية العام، والاستشارى للعناية المركزة بمستشفيات المحافظة، أن مصر تشهد ذروة انتشار الفيروس حاليًا ولكن حدته وقوته تراجعت إلى حد كبير.

وقال في تصريحات خاصة عقب خروجه من مستشفى العزل بأبوخليفة، بعد تعافيه وقضائه 21 يومًا في العلاج من كورونا، أنه مازال على يقين بأن فيروس كورونا «وحش»، لكنه وحش ضعيف يمكن القضاء عليه بالالتزام بالتعليمات الطبية والإجراءات الوقائية وخاصة للمصابين دون أعراض وحالات العزل المنزلي.

وعن حالة الفنانة رجاء الجداوي، قال إن «القدر أراد أن أصبح نزيلا بالمستشفى وجار للفنانة الجميلة رجاء الجداوى بعد أن كنت معالجا لها، ولكنها الأقدار»، مؤكدًا أنه كان يطمئن من زملائه على حالتها، معربًا عن أمله في تعافيها في ظل تحدي السن، مطالبًا محبيها بالدعاء لها.

وشدد الطبيب على أن الطاقم الطبي يبذل كل الجهود لعلاجها وباقي المرضى وفق أحدث البروتوكولات في العالم لعلاج كورونا بما فيها نقل البلازما، معلنًا عودته للعمل خلال الأسبوع القادم بمستشفى الإسماعيلية العام ومستشفيات العزل لمصابي كورونا ليكمل رسالته.