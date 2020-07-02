شكرا لقرائتكم خبر عن «مصر للطيران» تتسلم الطائرة الخامسة من طراز إيرباص «A320Neo» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الطيار رشدي زكريا، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، أنه تزامنا مع استئناف حركة الطيران الدولي المنتظم من وإلى المطارات المصرية اعتبارًا من اليوم، وصلت إلى مطار القاهرة طائرة مصر للطيران الخامسة الجديدة بحروف تسجيل SU-GFN من طراز إيرباص A320neo قادمة من مصنع شركة إيرباص العالمية في مدينة تولوز بفرنسا كما تصل الطائرة السادسة من نفس الطراز الأسبوع المقبل، من إجمالي ٨ طائرات طراز إيرباص A320Neo جرى التعاقد عليها، بالإضافة إلى ٧ طائرات من طراز إيرباص A321Neo لتنضم لأسطول مصر للطيران.

كان في استقبال الطائرة الجديدة الطيار حسن منير، مساعد رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية.

وأوضح «زكريا» في بيان، الأربعاء، أنه رغم التحديات الصعبة والظروف التي يشهدها قطاع الطيران المدني على مستوي العالم نتيجة تداعيات فيروس كورونا، إلا أننا ملتزمون بخطة تحديث أسطول الناقل الوطني وتقديم خدمة متميزة للعملاء من خلال انضمام أحدث الطائرات ذات مستويات الراحة والرفاهية العالية حيث توفر الطائرة الجديدة الإيرباص A320Neo مستويات عالية من الراحة على جميع الدرجات من خلال الأجواء والإنارة المريحة، إلى جانب أحدث تقنيات الترفيه والاتصال بالإنترنت وخاصية الـLive TV التي تتيح مشاهدة العديد من القنوات الإخبارية والرياضية وغيرها، لإعطاء تجربة مميزة للمسافرين على متنها، ويوجد شاشة شخصية في كل مقعد سواء على درجة رجال الأعمال والدرجة السياحية.

وتتمتع عائلة A320neo بهيكل يعد الأوسع ضمن فئته، وتحتوي الطائرة على أحدث التقنيات المبتكرة، بما فيها المقصورة الأفضل في القطاع وأحدث جيل من المحركات التي من شأنها توفير 20% في معدلات استهلاك الوقود عن كل مقعد. هذا وتمتاز A320neo بمستوياتٍ منخفضة من الانبعاثات، فضلا عما تقدمه من مزايا صديقة للبيئة وقدرتها على الحد من الضوضاء الصادرة عنها بنسبة 50% مقارنةً بالجيل السابق، فضلا عن تصميم المقصورة الواسع المكون من درجتين بسعة مقعدية 142 مقعدا بواقع 16 مقعدا في درجة رجال الأعمال و126 مقعدًا في الدرجة السياحية.

"مصرللطيران" تتسلم الطائرة الخامسة من طراز الإيرباص A320Neo الجديدة

"مصرللطيران" تتسلم الطائرة الخامسة من طراز الإيرباص A320Neo الجديدة

"مصرللطيران" تتسلم الطائرة الخامسة من طراز الإيرباص A320Neo الجديدة

"مصرللطيران" تتسلم الطائرة الخامسة من طراز الإيرباص A320Neo الجديدة

"مصرللطيران" تتسلم الطائرة الخامسة من طراز الإيرباص A320Neo الجديدة