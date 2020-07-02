شكرا لقرائتكم خبر عن كامل العدد.. نفاد جميع تذاكر قصر البارون إمبان لليوم الثاني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت وزارة السياحة والأثار، الأربعاء، إن قصر البارون أمبان بحي مصر الجديدة شهد إقبالاً كبيرًا من الزائرين، لليوم الثاني على التوالي بعد افتتاحه الرسمي، حيث تم بيع جميع تذاكر الزيارة التي أصدرها المجلس الأعلى للآثار لدخول القصر، والتي بلغت 900 تذكرة.

من جانبه، أعرب الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، عن سعادته بإقبال المصريين على زيارة قصر البارون أمبان بعد افتتاحه، الثلاثاء، للتعرف على تاريخ حي مصر الجديدة، ومظاهر ونمط الحياة اليومية المعروفة في أوائل القرن العشرين.