شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة وكيل كلية التربية النوعية بجامعة المنوفية بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أصيب الدكتور محمد زيدان، وكيل كلية التربية النوعية بجامعة المنوفية، بفيروس كورونا المستجد، عقب ثبوت التحاليل والفحوصات الطبية. وأعلنت جامعة المنوفية، في بيان، الأربعاء، خضوع وكيل الكلية للعزل الطبي، للبدء في برنامج علاجي طبقا لبروتوكول وزارة الصحة. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 69,814

تعافي 18,881

وفيات 3,034

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