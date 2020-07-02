شكرا لقرائتكم خبر عن «مصر للطيران» تسير رحلات إلى 29 مقصدًا سياحيًا.. وتعلن تخفيضات بنسبة 20% والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال رشدي زكريا، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، إن شركة مصر للطيران بدأت في تسيير رحلاتها إلى 29 مقصدا سياحيا.

وأضاف «زكريا» في مداخلته الهاتفية ببرنامج «أخر النهار»، أنه خلال رحلات الذهاب اليوم تم نقل نحو 1300 راكب، وفي العودة 2200 راكب، معقبا أن الرحلات ستزداد غدا من 14 رحلة إلى 20 رحلة.

وتابع رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران أن رحلات الغد ستنقل نحو 1900 راكب في رحلات الذهاب و3000 راكب خلال رحلات العودة، معقبا: «أي دولة تستقبل رحلات قمنا بتشغيل الخط الخاص بالطيران معها».

وأوضح أن «هناك بعض الدول التي لا زالت تمنع السفر، وبالتالي لم نقم بأي رحلات لها، وشركة مصر للطيران لديها مراحل في عودة النشاط والطيران».

وأشار إلى تنفيذ أولى المراحل اليوم، بفتح الطيران مع 29 مقصدا على مستوى العالم، متابعا: «هناك كثافات معينة في عدد الرحلات اليومية حتى منتصف الشهر».

ولفت إلى أنه بداية من منتصف الشهر الحالي وحتى نهايته ستزداد الرحلات، وفيما يخص الأسعار أكد أن أسعار الرحلات وتكلفتها كما هي لم تتغير.

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وختم قائلًا: «هناك تخفيض على الرحلات بنسبة 20% ابتدءا من 15 يوليو حتى نهاية أغسطس، وهذا التخفيض للرحلات الخارجية فقط».