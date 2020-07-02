شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحر الأحمر: فتح خط مباشر بين الغردقة وأوكرانيا 10 يوليو المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، إن هناك رحلة منتظرة من بيلاروسيا وأخرى سويسرا، وسيتم فتح خط مباشر بين الغردقة وأوكرانيا 10 يوليو المقبل.

وأشار المحافظ في مداخلة مع برنامج «كل يوم» مع الإعلامية بسمة وهبة على شاشة «ON»، إلى أنه تحدث إلى الركاب وأكدوا أن الإجراءات الاحترازية في المطارات المصرية أعلى منها في مطارات دولتهم.

واستقبل مطار الغردقة مطار الدولي، صباح الأربعاء، أول رحلة طيران قادمة من أوكرانيا وعلى متنها 175 سائحًا، تزامنا مع قرار الدولة بعودة حركة الطيران لاستقبال السياحة الخارجية بعد توقف دام لأكثر من 3 أشهر تزامنا مع انتشار فيروس كورونا المستجد.