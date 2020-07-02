شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الري: ننتظر جولة جديدة من مفاوضات «سد النهضة» تحقق مصالح الجميع والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أكد الدكتورمحمد عبدالعاطي، وزير الري والموارد المائية، أن مصر حريصة دائما على التنمية في أفريقيا.
وقال «عبدالعاطي»، في لقاء خاص مع برنامج «مساء دي ام سي»، أن أثيوبيا أعلنت عام 2011 بناء سد النهضة بشكل منفرد والجميع فوجئ بهذا القرار.
وأشار وزير الري إلى أننا «على عكس ما يقال دائما ما نتعاون من أجل التنمية في اثيوبيا، ومعدل الفقر يتراجع لديها، وأن يكون لدى أثيوبيا مصدر للكهرباء».
وأشار إلى أن «إثيوبيا اعتذرت عن استكمال مباحاثات واشنطن بداعي حاجتهم لحوار مجتمعي داخلي، وواصلنا النقاش رغم ذلك الاعتذار ولكن وجدنا رفض من أديس بابا حول استكمال التشاور، وبعد الاعتذارات الاثيوبية المتكررة عن استكمال التفاوض حول النقاط الفنية اتجهنا للمسار الدبلوماسي».
وأضاف وزير الري: «ما زالنا على نهجنا في المسار المرن، وفي انتظار جولة ثانية من المفاوضات بأطروحات تحقق مصالح الجميع».
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