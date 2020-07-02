شكرا لقرائتكم خبر عن «السياحة» تطلق جولة افتراضية لزيارة أقدم معبد في النوبة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلقت وزارة السياحة والآثار جولة افتراضية لعرض أحد أقدم المعابد المصرية في النوبة، وهو معبد عمدا، الذي تم إنقاذه ضمن الحملة الدولية الخاصة بمنظمة اليونسكو في الستينيات من القرن الماضي.

وقالت الوزارة في بيان، الأربعاء: «المعبد يتميز بجمال النقوش ودقتها، كما سجل الملك مرنبتاح (حوالي 1213–1203 ق.م) ابن رمسيس الثاني نصًا يروي فيه إنتصاره على هجوم حدث على مصر خلال حكمه، وايضا سجل الملك أمنحتب الثاني على جدرانه الحملات الحربية التي قام بها».

وأضافت: «المعبد يرجع تاريخ تشييده إلى الأسرة الثامنة عشر حيث شيد الملكان تحتمس الثالث (حوالي 1479–1425 ق.م) وأمنحتب الثاني (حوالي 1427–1400 ق.م) الجزء المركزي من المعبدوالملك تحتمس الرابع (حوالي 1400–1390 ق.م) الجزء الامامي من المعبد الذي يضم صالة الأعمدة».

وأوضحت أن المعبد تعرض لبعض أعمال التهشيم لصور المعبود آمون في خلال حكم الملك أخناتون (حوالي 1352–1336 ق.م).

واختتم بيان الوزارة أن اطلاق الجولة الافتراضية لمعبدعمدا تم بالتعاون بين وزارة السياحة والآثار وشركة Virtual Mid East وعلى هذا الرابط

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