شكرا لقرائتكم خبر عن إيداع "منار" فتاة التيك توك بسجن مركز كفر شكر بالقليوبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مصدر أمني بمديرية أمن القليوبية، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، إن قوات الأمن بالقليوبية أودعت "منار" فتاه التيك توك بسجن مركز كفر شكر، وذلك عقب صدور قرار النيابة العامة بحبسها هي وشاب ضبط معها يدعي "زيكا"، 4 أيام علي ذمة التحقيقات، وتم إيداع "زيكا" بسجن مركز بنها .

وأشار المصدر الأمني، أن النيابة الكلية ببنها بمحافظة القليوبية والتي باشرت التحقيقات، اليوم مع "منار" فتاة التيك توك لتى أعلنت عن نفسها عبر مواقع التواصل الاجتماعى، وجهت لها تهمتي التحريض علي فسق وحيازة مخدرات وسلاح أبيض، واوصت بمراعاه التجديد لهما في المواعيد القانونية المحددة.

وأشارت المصادر، إلى أن مباحث مركز بنها بالتنسيق مع مباحث الإدارة العامة للآداب، قامت بضبطهما بمنطقة كفر سعد بمدينة بنها وبحوزتهما سلاح أبيض وأقراص مخدرة، وبالكشف على الشاب المضبوط معها تبين أنه مسجل خطر سلاح.

وكانت قد تمكنت الإدارة العامة للآداب، من إلقاء القبض على المتهمة "منار" فتاة التيك توك لإذاعتها محتوى إباحى على مواقع التواصل الاجتماعى بقصد ممارسة الدعارة والتحريض على الفسق والفجور.

وكشفت التحريات قيام المتهمة بتصوير نفسها بشكل خادش للحياء، وإذاعتها على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف استقطاب الشباب لممارسة الرذيلة مقابل مبالغ مالية.

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جاء ذلك في إطار استمرار وزارة الداخلية بالتعاون مع النيابة العامة في استهداف كل من يذيع أو ينشر فيديوهات اباحية على مواقع التواصل الاجتماعي ومحاسبة مرتكبها حتى وإن قام بمسح المحتوى أو إلغاء الحساب الخاص به.

وتسببت بعض شركات التسويق مواقع التواصل الاجتماعي فى استقطاب عددا كبيرا من الفتيات خلال الآونة الأخيرة لتصوير أنفسهن وعرضها على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف زيادة نسبة المشاهدة والحصول على مبالغ مالية وأن بعض الفتيات يسقطنا في مستنقع الرذيلة وممارسة البغاء بسبب ذلك.