شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. يهود أثيوبيا في إسرائيل يحيون الذكرى الأولى لمقتل الشاب "تيكا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت صحيفة " يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن المئات من أبناء الجالية الأثيوبية في إسرائيل أحيوا اليوم الذكري الأول لمقتل الشاب الأثيوبي "سالمون تيكا" برصاص أحد عناصر الشرطة الإسرائيلية في تل أبيب، على خلفية عنصرية.



الوقفة بميدان رابين

وأضافت الصحيفة أن الوقفة تمثلت في ميدان رابين في تل أبيب ، ورفع المشاركون في الوقفة صورة لـ" تيكا" ،رافعين أيديهم في إشارة للوضع الذي قتل عليه الشاب الأثيوبي .



المسيرة

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وأوضحت أنه عقب الوقفة ، قام المشاركون بمسيرة جابت شوارع تل أبيب للتنديد بقتل " تيكا"، مطالبين بالعدالة لمقتله بعد مرور عام كامل.

وفى الأول من يوليو العام الماضي، شارك حشد كبير من اليهود الاسرائيليين ذوي الاصول الاثيوبية في تظاهرات ضخمة 2019 إثر مقتل الشاب الأثيوبي على يد شرطي لم يكن في مهمة عمل، ووجهوا اتهامات جديدة بالعنصرية إثر هذا الحادث.



مظاهرات الجالية الاثيوبية فى إسرائيل

وقتل سلمون تيكا 19 عاما في بلدة كريات حاييم بشمال مدينة حيفا الساحلي، وأثار مقتله غضبا في أوساط اليهود الاثيوبيين في اسرائيل الذين يقولون بان شبابهم يعيشون في خوف دائم من مضايقات الشرطة لأنهم من ذوي البشرة السوداء .