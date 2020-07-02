شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل إعلان الصحة العالمية توفير 10 لقاحات لمواجهة كورونا فى لايف على الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الزميل وليد عبد السلام، مسئول ملف الصحة فى ”الخليج 365”، تفاصيل إعلان منظمة الصحة العالمية لـ 10 لقاحات جديدة تدخل التجارب السريرية لمواجهة ڤيروس كورونا المستجد، وذلك من خلال تغطية خاصة ولايف جديد عبر صفحة الخليج 365 من تقديم رغدة بكر.

وقال وليد عبد السلام: "إن منظمة الصحة العالمية أقامت اليوم مؤتمرا صحفيا لإقليم شرق المتوسط، والمعروف أنه يقع فى دائرته 22 دولة ما بين عربية وغير عربية، حيث كان هناك مؤتمر يناقش مستحدثات الوضع فى إقليم شرق المتوسط، وكان أول الرسائل المهمة أن إجمالى إصابات فيروس كورونا حول العالم بلغت 10 ملايين إصابة، و500 ألف وفاة، وتحدث أيضا مسئولو المنظمة أن عدد الإصابات فى إقليم شرق المتوسط ارتفع إلى أكثر من مليون إصابة.

Advertisements



جانب من لايف الخليج 365

وتابع عبد السلام: "من الرسائل المهمة أيضا الحديث حول الأدوية الجديدة، فهناك حرب وتنافس فى إنتاج أدوية، وحديث عن لقاحات تقضى على الفيروس، ولكن المنظمة قالت إنه لا يوجد حتى الآن علاج مخصص لفيروس كورونا".



حديث عن فيروس كورونا

وأشار عبد السلام إلى أن هناك 10 لقاحات دخلت مرحلة التجارب السريرية، وهذه التجارب تمر بـ3 مراحل، وهو ما يحتاج وقت لإثبات فاعليته وإجازته، واللقاح الأقرب هو لقاح أوكسفورد، وهو فى بداية المرحلة الثالثة.

وعن سياسة مناعة القطيع، أكد عبد السلام أن هناك خطة للتعايش مع الفيروس، ولكن بإجراءات احترازية، فمنذ أن تم الإعلان عن الفيروس وحتى الآن مر 6 شهور، مشددا على أن العالم كله سيتعرض لما يسمى "مناعة القطيع".