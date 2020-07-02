شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة جديدة فى أسعار البنزين والديزل بتركيا وسط انتقادات لحكم أردوغان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن اتحاد أصحاب محطات توليد الطاقة التركى (EPGİS) عن زيادة أسعار البنزين والديزل فى تركيا بنحو 10 قروش فى سعر لتر الديزل و11 قرشا فى سعر لتر البنزين.

وذكرت صحيفة " جورك جونندوم " أن المعلومات الواردة تشير إلى أنه من المنتظر تفعيل هذه الزيادات المشار إليها اعتبارا من منتصف الليل اليوم، وبهذا سيرتفع متوسط سعر لتر الديزل فى أنقرة من 5.77 ليرة إلى 5.87 ليرة، ومن 5.72 إلى 5.82 ليرة فى إسطنبول ومن 5.82 إلى 5.92 ليرة فى إزمير.

كما سيرتفع متوسط سعر لتر البنزين فى أنقرة من 6.23 ليرة إلى 6.34 ليرة، كما سيرتفع فى إسطنبول من 6.17 ليرة إلى 6.28 ليرة وفى إزمير من 6.25 ليرة إلى 6.36 ليرة.

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على جانب آخر، استقال رئيس نقابة المحامين فى مدينة سامسون التركية كيرامى غوربوز من منصبه احتجاجًا على مقترح القانون المقدم إلى البرلمان التركى بشأن تعديل النظام الانتخابى وأنشطة نقابات المحامين بناء على أمر من الرئيس رجب طيب أردوغان.

وقال غوربوز، الذى أدلى ببيان بعد تركه إكليلا من الزهور فى النصب التذكارى لأتاتورك فى سامسون: "نحن لا نقبل اقتراح القانون. ولا يمكننا التقدم فى ظل هذه الظروف، ولم يعد هناك أى جزء من هذا العمل للحفاظ عليه. واعتبارا من الآن، أنا مستقيل من منصبى بصفتى رئيس نقابة المحامين بمدينة سامسون.

وتابع : أستقيل ردا على ما حدث اليوم، وبسبب ما حدث فى هذه الأيام الخمسة عشر".