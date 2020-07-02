شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: ضبط بقالين تلاعبو فى تسجيل كمامات القماش قبل توريدها المنافذ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور عمرو مدكور مستشار وزير التموين للتكنولوجيا ونظم المعلومات، أنه من خلال مراجعة منظومة صرف السلع التموينية فى أول يوم صرف مقررات تموين شهر يوليو الجارى، تبين قيام بعض البقالين بتسجيل كمامات القماش المقرر طرحها على بطاقات التموين على النظام الإلكترونى لمنظومة صرف السلع على الرغم من عدم توريدها للبقالين حتى الآن، مما يؤكد أن هؤلاء البقالين لديهم رغبة فى التلاعب إما أنهم قامو بصرف كمامات من تلقاء نفسهم للمواطنين لحين حصولهم على الكمامات المعتمدة وبيعها لحسابهم الخاص، أو صرف سلع أخرى وتسجيلها على أنها كمامات على غير الحقيقة وفى تلك الحالتين يعد تلاعب وسيتم اتخاد الإجراءات القانونية تجاههم .

وأضاف عمرو مدكور فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن الدكتور على المصيلحىُ وزير التموين والتجارة الداخلية، حريص على توفير كمامات القماش للمواطنين بأسعار أقل من الاسواق الاخرى وأن من سيحاول التلاعب فى الكمامات سيتم رصده واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده .

كانت وزارة التموين والتجارة الداخلية قد أدرجت كمامات القماش على النظام الإليكترونى لمنظومة صرف السلع التموينية المدعمة، وجارى توريد الكمامات من الشركات المنتجة لمخازن شركات الجملة التابعة للوزارة، حيث من المقرر بدء توزيع الكمامات للمواطنين من أصحاب بطاقات التموين بمنافذ التوزيع، ومن خلال بقالين التموين اعتبارا من يوم السبت أو الأحد المقبل، بمتوسط عدد 2 كمامة لكل بطاقة تموين وبسعر 8.5 جنيه للكمامة .



وستقوم وزارة التموين من خلال شركتى الجملة التابعتين للوزارة، بصرف الكمامات لمنافذ التوزيع وبقالين التموين بمجرد توريدها من الشركات المنتجة، وأيضا بعد قيام بقالى التموين بصرف أول استعاضة من السلع للمواطنين وعند حصولهم على الاستعاضة الثانية سيحصلون على الكمامات لتوزيعها على المواطنين.