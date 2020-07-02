شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى: الاتفاق حول تشغيل السد فى فترات الجفاف أولوية قصوى لمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد عبد العاطى وزير الرى، في أول حوار بعد جلسة مجلس الأمن حول سد النهضة ببرنامج مساء dmc مع الإعلامى رامى رضوان المذاع على قناة dmc: نحن دولتنا عفية وكل أجهزة الدولة تعمل على قدم وساق وقلق المصريين قلق طبيعى ولو لم يقلق سيكون هناك خطأ.



وأضاف: نحن لدينا متطلبات متزايدة للمياه بسبب الزيادة السكانية وتأثر مصر من ملء السد لا توجد نسبة لانهم سيبدأون الملء في مراحل الفيضان والخطر إذا تم الملء في مراحل الجفاف والتخزين والملء سيختلف في حالات الجفاف.



وتابع: نحن اتفقنا فى واشنطن على الملء والتشغيل ووافقت إثيوبيا ثم تراجعت، وقالت إنها لن تعمل بهذا الاتفاق وتشغيل السد أمر محل نقاش بعد تراجع إثيوبيا عن الاتفاق المبدئى له، وسيناريوهات الاتفاق حول تشغيل السد في فترات الجفاف أولوية قصوى لمصر.