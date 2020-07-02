شكرا لقرائتكم خبر عن وفيات كورونا فى تركيا تتخطى حاجز الـ5 آلاف والإصابات 200 ألفا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة التركية، تسجيل 19 وفاة بفيروس كورونا، و1192 إصابة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 5150 والإصابات إلى 201098، جاء ذلك نقلا عن مصادر إعلامية.

كانت ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا فى تركيا إلى 198 ألفا و613 حالة، قبل يومين، حسب البيان اليومى لوزير الصحة التركى.، وأكد وزير الصحة التركى فى بيانه اليومى، أن حالات الوفاة بسبب كورونا سجلت 5 الآلاف و115 حالة وفاة.

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جاء ذلك بعد اكتشاف 1374 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالى الإصابات إلى 198 ألفا 613، وتسجيل 18 حالة وفاة جديدة ليبلغ إجمالى عدد الوفيات 5 آلاف و115 حالة وفاة.

بينما بلغ عدد المرضى فى غرف العناية المركزة 1018 حالة، فى حين بلغ عدد الحالات الحرجة على أجهزة التنفس الصناعة 375 حالة.