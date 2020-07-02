شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى: لا يوجد دولة بإفريقيا تعيد استخدام المياه مثل مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد عبد العاطى وزير الرى، في أول حوار بعد جلسة مجلس الأمن حول سد النهضة ببرنامج مساء dmc مع الإعلامى رامى رضوان المذاع على قناة dmc: لابد أن تكون هناك إرادة ونية للتوصل إلى اتفاق ونسعى للوصول إلى نظام ثابت تكمل عليه الأجيال القادمة ويكون أساسا للتعامل في هذا الملف، وهناك أمل دائما حتى ولو كان بسيطا.



وأضاف: إن إعلان إثيوبيا أن مصر تستحوذ على مياه نهر النيل يحدث الفرقة بين الحكومات والشعوب وما تستخدمه إثيوبيا هو من مياه النيل ونحن نعيد استخدام المياه المالحة لسد العجز بمحطة بحر البقر والمحسنة ونحن ننفق استثمارات رهيبة على تحلية المياه، وهناك حوالى 40 مليون مصرى يعتمد على الزراعة ومن الممكن أن تستغل الجماعات الإرهابية هؤلاء في حين أننا نحارب الإرهاب.



وتابع: ولابد أن يفهم المواطنين أن لنا إخوة في الشريط على نهر النيل يحتاجون للتنمية، ونحن نرحب بالاستثمارات الإثيوبية والربط الكهربائى وإنشاء ميناء لهم في مصر لأنها دولة مغلقة، وكل ما نريده هو اتفاق مكتوب والفكرة فكرة انفتاح وهم يقلقون من الانفتاح ونحن نريد تعاون في المشروعات.