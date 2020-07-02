شكرا لقرائتكم خبر عن أردوغان للأتراك: إما العدالة أو التنمية أو الفوضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هدد الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، المواطنين المعارضين لسياسات الحزب الحاكم والذين قرروا عدم التصويت لصالحه خلال الانتخابات المقبلة، وقال أن قدر حزب العدالة والتنمية من نفس قدر تركيا. وكل ضعف أو خسارة أو عجز وكل خطأ لنا لن يعود على حزبنا فقط لكنه سيضر بتركيا، وإذا خسرت تركيا فهذا سيعود علينا».

ووفقاً لموقع " تركيا الآن" وتطرق أردوغان خلال حديثه إلى الوضع الإقليمى والعالمي، وقال أن تركيا بدأت مباحثات الأستانة الثلاثية مع روسيا وإيران لمناقشة الوضع فى إدلب السورية، وأضاف أن تركيا ستواصل كفاحها لدعم حكومة الوفاق الليبية زاعمًا أن هذا من شانه أن يحقق وحدة وسلامة ليبيا وشعبها.

وفيما يتعلق بقرار الاتحاد الأوروبى بفرض قيود على سفر الأتراك لدول الاتحاد قال أردوغان أن سياسة القيود التى تتبعها بعض الدول وعلى رأسها الدول الأوروبية ليست إلا مجرد تصريحات سياسية وسنتغلب عليها».

Advertisements

كما شن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان هجومًا على مستخدمى مواقع التواصل الاجتماعى فى تركيا، خلال كلمت فى اجتماعه اليوم الأربعاء برؤساء المحافظات عن حزب العدالة والتنمية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس. بسبب الإساءة لنجلته إسراء أردوغان وزوجها وزير المالية، بيرات البيرق، وقال إنه لن يترك هؤلاء.

وقال أردوغان إنه مساء أمس جاء إلى الدنيا حفيده الثامن، حمزة صالح، وقد نشر البيرق النبأ على مواقع التواصل الاجتماعى ليعبر عن سعادته تجاه مولوده الجديد، وقد لقيت هذه الرسالة قبولًا من عشرات الآلاف. إلا أن هناك من لم يأحذ نصيبه من الإنسانية وحاولا إفساد هذا المناخ الجميل من خلال العديد من الإهانات السيئة.