شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى: انهيار سد النهضة سيتسبب فى موجة طولها 16 مترا تدمر السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد عبد العاطى وزير الرى، فى أول حوار بعد جلسة مجلس الأمن حول سد النهضة ببرنامج مساء dmc مع الإعلامى رامى رضوان المذاع على قناة dmc: "هناك أمر جوهرى لم يتم الاتفاق عليه حتى الآن وهو الإطار القانونى لهذا الاتفاق فى حالة مخالفة إحدى الدول لهذا الاتفاق فى المستقبل إلى أى جهة أذهب إليها".

وأضاف: "إثيوبيا لم تعطنا صورة من المشروع بعد التعديل وهناك عدم شفافية وإذا انهار السد سيقوم بإغراق السودان بالكامل والجميع سيكون خاسرا، وفى حال انهياره سيتسبب فى موجة طولها 16 مترا تدمر السودان، ورغم أن الاحتمالات واحد فى المليون إلا أننا نقوم باستثمارات لامتصاص هذه الصدمة والتعامل معها حال حدوثها، وسنكون مطمئنين إذا أعطونا الدراسات التى أجروها.

وتابع أن العلاقة بين دول حوض النيل هى علاقة زواج كاثوليكى ولا ينفع أن تكون هناك خلافات وخطوة مجلس الأمن ليست لإحداث مشكلة بلا للجلوس على طاولة المفاوضات والتوصل لاتفاق وعدم حدوث توتر تعانى منه الدول لفترات طويلة، وكل ما نحتاجه هو أن تطمئن الشعب السودانى والمصرى، ولابد أن يكون هذا الاطمئنان موثقا ومكتوبا فى اتفاقية.