شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الأمن يعتمد بالإجماع وقف إطلاق نار عالمي للتركيز على مواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع قرارا بوقف إطلاق نار عالمي، من أجل التركيز على مواجهة انتشار فيروس كورونا، وفقا لمصادر إعلامية .

وفى وقت سابق أوضح مجلس الأمن الدولى، أنه لا يمكن تحقيق سلام مستدام في أفغانستان، إلا من خلال عملية سلام بقيادة أفغانية مملوكة لأفغانستان، مؤكدا أهمية دور الأمم المتحدة في تعزيز السلام والاستقرار في أفغانستان.

ووفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس"، جاء ذلك في بيان صحفي لمجلس الأمن بشأن بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة في أفغانستان (UNAMA).

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ورحب أعضاء المجلس في البيان، بجهود جميع الأطراف الإقليمية والوطنية، والشركاء الدوليين لأفغانستان في تسهيل المفاوضات داخل أفغانستان.

وأعرب الأعضاء عن ترحيبهم بالخطوات التي اتخذتها حتى الآن حكومة جمهورية أفغانستان الإسلامية وحركة طالبان للمضي قدما نحو بدء المفاوضات داخل أفغانستان، وأبرزها التنفيذ الجزئي للالتزامات بالإفراج عن السجناء، التي تم تيسيرها من خلال المحادثات المباشرة بين الأطراف.