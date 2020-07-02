شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية ليبيا: تركيا تغزو بلادنا وسنتخذ إجراءات لمواجهة هذا العدوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الخارجية في الحكومة الليبية المؤقتة عبد الهادي الحويج، إن ليبيا تواجه تحديات مشتركة مع اليونان في العدوان التركي وإرسالها المرتزقة وتهديدها لأمن دول الجوار، منوها بالاتفاق مع وزير الخارجية اليوناني على إعادة ترسيم الحدود البحرية بين البلدين.

وأضاف وزير الخارجية الليبي فى تصريحات لشبكة سكاي نيوز الإخبارية الأربعاء، أن حكومة الوفاق التي وقعت على اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع تركيا غير شرعية ومنتهية الصلاحية، مضيفا: "نحن حكومة منتخبة من قبل البرلمان ومعنيون بمثل هذه الاتفاقيات".

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وشن وزير الخارجية الليبي، هجوما عنيفا ضد المستعمر التركي، قائلا: "تركيا تغزو ليبيا وسنتخذ كل الإجراءات لمواجهة هذا العدوان".