شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. السيسى يطمئن على أحوال مواطن.. ويشدد على ضرورة ارتداء الكمامات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بجولة تفقدية لبعض من مشروعات المحاور والكباري بمدينة نصر، حيث تابع سير العمل ومعدلات الإنجاز مباشرة من المهندسين المشرفين بالمواقع.

وشدد الرئيس على ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا أثناء العمل حفاظاً على سلامة وصحة العاملين بتلك المواقع.

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كما تفقد الرئيس أيضاً عدداً من مواقع تقديم الخدمات والتزود بالوقود على محور مصر الإسماعيلية الصحراوي، حيث التقى مع السيد اللواء/ مجدي أنور رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للطرق، وقد وجه السيد الرئيس بضرورة أن تكون تلك المواقع عبارة عن مراكز خدمات متكاملة الجوانب لخدمة المواطنين من رواد الطرق والمترددين عليها.

وقال الرئيس لأحد مشرفي الموقع الذي مر عليه: "من فضلك الناس تلبس الكمامة، لو إحنا مخدناش بالنا هتزيد، متسبوش الناس كدا".

وخلال الجولة توقف الرئيس أمام أحد الباعة الجائلين، وتحدث إليه ليطمئن علي احواله.

وقال الرئيس للمواطن:"ازيك.. كل سنة وانت طيب"، وسأله الرئيس "انت ساكن فين"، فرد المواطن :"أنا من سوهاج وساكن هنا في التبة بالحي التامن"، فاطمأن عليه الرئيس وسأله "مش عايز حاجة".