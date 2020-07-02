شكرا لقرائتكم خبر عن "كل يوم" يبرز فيديو الخليج 365 لـ"عم عاطف.. أقدم شيال فى مصر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبرزت الإعلامية بسمة وهبة، خلال برنامجها "كل يوم" المذاع على شاشة "ON" تقرير ”الخليج 365” عن الأسطورة عم عاطف أقدم شيال في مصر تجاوز الـ94 عاما.

وكان ”الخليج 365” انفرد بحوار بالفيديو مع أقدم شيال في مصر، وجاء فيه "اختار لنفسه مهنة شاقة في شبابه ولم يكن يعلم وقتها أن مهنة الشيالة سيقضي فيها أكثر من نصف عمره وما زال عاطف كريم أو كما يحب أن يناديه به الناس (أبو ابراهيم) يعمل شيالا رغم اقتراب عمره من الـ100 عام، راضيا بالجنيهات القليلة التى يتقاضاها يوميا من تعبه في حمل البضائع وتوصيلها بعربة حديدية يجرها بيده بين شوارع الموسكى حتى يصل بها للتجار، ويفعل ذلك يوميا منذ أكثر من 55 عاما دون ملل أو تعب، راضيا بما قسمه الله له من رزق، ليسد احتياجات أسرته المكونة من 6 أفراد .

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وأشار التقرير إلى أنه من مواليد عام 1926، واشتغل في هذه المهنة، وقال عم عاطف خلال التقرير: "مقدرش أقعد فى البيت لأنى معايا ناس بتاكل".



