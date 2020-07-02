شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن تعلن بدء صرف أول دفعة من العلاوات الخمس مع معاشات يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت وزارة التضامن الاجتماعى، ممثلة فى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية اعتبارا من اليوم الأربعاء فى صرف الدفعة الأولى من العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات المستحقين لهذه العلاوات الخمس المجمدة عن الفترة من 1 يوليو 2006 حتى 1 يوليو 2015 وحتى 2019 لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية ويتم صرف العلاوات لكل مستحق لها فى اليوم المحدد لصرف معاشه.

ويواصل موقع الهيئة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، استقبال طلبات أصحاب المعاشات للاستعلام عن العلاوات الخمس بالرقم القومى باللغة الإنجليزية واسم الأم، بالتوزاى مع بدء صرف معاشات يوليو اعتبارا من اليوم الأربعاء، وتم تحميل بيانات أصحاب المعاشات المستحقين للعلاوات الخمسة المجمدة اعتبارا من 1 يوليو 2006 حتى 1 يوليو 2015 حتى 2019 لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، حتى يتمكنوا من الاستعلام عن قيمة العلاوات لكل مستحق ونسبة الزيادة لهم من خلال موقع الهيئة .

ويذكر أن هيئة التأمينات قد أكدت أنه بمجرد دخول صاحب المعاش على موقع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية nosi.gov.eg، وكتابة الرقم القومى باللغة الإنجليزية واسم الأم سيعرف قيمة الزيادة المقررة له من العلاوات الخمسة عقب تفعيل موقع الهيئة.

كانت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى قد أعلنت عن إتاحة صرف جميع المعاشات للبطاقات الصادرة من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى من الصرافات الآلية "ATM" اعتباراً من اليوم الأربعاء وأيضاً صرف الدفعة الأولى من الفروق المالية المستحقة من العلاوات الخاصة التى من المقرر صرفها على دفعات متساوية ربع سنوية اعتباراً من أول يوليو 2020 فى إطار خطة الدولة للتيسير على اصحاب المعاشات وضمان سلامتهم لافته الى إنه استمرارا لخطة الدولة فى مواجهة تحدى فيروس كورونا تواصل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى فى اتخاذ العديد من الإجراءات الاستباقية استعدادا لصرف معاشات شهر يوليو 2020، بما يضمن سلامة المواطنين أثناء الصرف ونظراً لعدم معرفة القائمين بالصرف بقيم معاشاتهم الجديدة بعد الزيادة وقيمة المتجمدات المستحقة لهم فقد قررت الهيئة الاستمرار بذات الشرائح التى سبق الموافقة عليها عن شهر يونيو الماضى للصرف من داخل المنافذ ومكاتب البريد.