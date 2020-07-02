شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: تطبيق الأسعار الجديدة على استهلاك يوليو وتحصيلها فى أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء و الطاقة ، ان فاتورة الاستهلاك التى سيتم تحصيلها بدأ من 1 اغسطس ستكون وفقا لاسعار شرائح الكهرباء الجديدة التى تم الاعلان عنها ، موضحا أن الاسعار الجديدة بدأ تطبيقها على المستهلكين بدأ من صباح اليوم الأربعاء.

وأوضح حمزة ، فى تصريحات خاصة ل"الخليج 365"، ان الوزارة حريصة على توعية المواطنين بطرق التأكد من صحة فاتورة الاستهلاك الشهرية قبل سدادها لضمان الحصول على مستحقات الدولة فقط ، مؤكدا أن المواطن يجب ان يقارن بين قيمة الفاتورة و بين القراءة الموجودة بالعداد قبل السداد.

و قال حمزة ، أن برنامج القراءة الموحد الجديد الذى تنفذه شركة شعاع المسئولة عن تسجيل قراءة العدادات لن يسمح باى تلاعب فى استهلاكات المواطنين لاعتماده على ارسال القراءات مصورة اونلاين لشركات توزيع الكهرباء و نسخة للشركة القابضة لايمكن التلاعب فيها ، لافتاً إلى أن المواطن يستطيع التأكيد من فاتورته من خلال مراجعة صور العداد لـ3 أشهر سابقة.

فيما يلي اسعار شرائح الكهرباء العام المالى الجديد 2020/2021 ، و التى سيتم تطبيقها بدأ من يوليو القادم ، وهى كالآتي:

1- الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات ( 38 قرش بدلا من 30 قرش )

2- الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات ( 48 قرش بدلا 40 قرش )

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3- الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات ( 65 قرش بدلا من 50 قرشًا )

4- الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات ( 96 حط قرش بدلا من 82 قرشًا)

5- الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات ( 118 قرش بدلا من 100 قرشًا)

6- الشريحة السابعةمن صفر إلى أقل 1000 كيلو وات لا يحصلون على دعم (118قرشًا).

7- من صفر لأكثر من 1000 (145 قرش)



