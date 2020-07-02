شكرا لقرائتكم خبر عن مطار القاهرة يستقبل 4 رحلات لمصر للطيران تقل 576 راكبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم الأربعاء، 4 رحلات طيران على متنهما نحو 576 راكبًا قادمين من عدة دول، إيطاليا، والامارات، وكوردستان.

قالت مصادر إن مطار القاهرة، استقبل 4 رحلات للشركة الوطنية مصر للطيران قادمة من عدة دول المطار، حيث وصلت الرحلة الأولي من ميلانو وعلي متنها 130 راكبا، ووصلت الرحلة الثانية من أبو ظبي وعلي متنها 110 ركاب، والثالثة قادمة من دبي وعلي متنها 226 راكبًا، والرابعة قادمة من أربيل وعلي متنها 110 ركاب.

ويخضع ركاب الرحلات القادمة من الخارج إلى الفحص الطبي داخل صالة الوصول بمطار القاهرة، تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحى بالمطار وتم إجراء اختبارات قياس درجات الحرارة، ويتم السماح بمغادرتهم إلى منازلهم لقضاء مدة العزل المنزلي المقررة بـ14 يومًا.

جدير بالذكر أن وزير الطيران المدني الطيار محمد منار أعلن استئناف حركة الطيران بجميع المطارات المصرية اعتبارا من اليوم الاربعاء، وذلك وفقا لضوابط وإجراءات وقائية واحترازية محددة تنفذها الدولة المصرية بالمطارات المصرية.