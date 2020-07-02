شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى: السودان قلقة من انهيار السد أو ضخ مياه زائدة قد تضر بسدودها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد عبد العاطى وزير الرى، في أول حوار بعد جلسة مجلس الأمن حول سد النهضة ببرنامج مساء dmc مع الإعلامى رامى رضوان المذاع على قناة dmc: كانت هناك فكرة لإنشاء صندوق ينفق على التنمية في الدول الثلاثة، وبدأت إثيوبيا في التأجيل بسبب الانتخابات والسودان قدمت مبادرة لعمل لقاءات ثلاثية عبر الفيديو كونفرانس ونحن وافقا إبداءا لحسن النية وبدأنا المشاورات، وتم إجراء 5 إجتماعات ولكنها أيضا رفضتها إثيوبيا التي ترفض الالتزام بعقد.



وتابع، لم يكن أمام الخارجية لمصرية إلا اللجوء إلى المنظمات الدولية بعد المماطلة الإثيوبية وإثبات حسن النية حتى خطاب الأمم المتحدة التي أصبحت تحيط علما بجوانب الموضوع ونحن في انتظار جولة أخرى للمفاوضات، ونحن مهتمون أن يكون لدى الشعب الإثيوبى كهرباء ولدينا اقتراحات مرنة أن تكون إنتاج الكهرباء 85 % في أوقات الجفاف وتوفير بدائل لهم لإنتاج الكهرباء، ومشاركتهم في المشروعات المستقبلية والاتفاق على آلية فض المنازعات، وهناك حالتين تقلقا السودان أولها انهيار السد.



وأضاف، يهم السودان أمان السدود سواء انهار السد أم لم ينهار وهناك أخطار على السدود السودانية إذا ضخ السد مياها أكثر من المفترض أن يخرجها، وبالنسبة لنا التعامل مع الجفاف لأنه يهدد حياة المصريين.

