شكرا لقرائتكم خبر عن مطار شرم الشيخ الدولى يستقبل أولى الرحلات السياحية القادمة من أوكرانيا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت محافظة جنوب سيناء، فى بيان لها، استقبل مطار شرم الشيخ الدولى اليوم الأربعاء، أولى الرحلات السياحية القادمة من أوكرانيا، وعلى متنها 182 راكبا، وكان فى استقبال السائحين كل من اللواء محمود السولية رئيس مدينة شرم الشيخ، واللواء عبدالفتاح حلمى مستشار محافظ جنوب سيناء للمراسم، وممثلى هيئة تنشيط السياحة بشرم الشيخ.

وقد حرص مسئولى المطار على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية وتجهيز الأجواء الاحتفالية لاستقبال السائحين مرة أخرى بعد توقف دام ثلاثة أشهر منذ ظهور جائحة كورونا وتعليق حركة الطيران، وقد أبدى السائحين عن سعادتهم بالعودة مرة أخرى إلى مدينة شرم الشيخ وحسن استقبالهم والحرص على سلامتهم.

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